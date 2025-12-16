martes, diciembre 16, 2025
Invitan a Turistas a Realizar Ascenso Seguro al Volcán Tacaná

*Durante la Presente Temporada Decembrina

Unión Juárez, Chiapas; 15 de Diciembre del 2025.- Con el inicio de la temporada vacacional ya comenzó el ascenso turístico hacia la Reserva de la Biósfera del Volcán Tacaná, uno de los principales atractivos naturales del Soconusco, por lo que guías comunitarios hicieron un llamado a los visitantes a extremar precauciones y prepararse adecuadamente.
El guía de naturaleza Alejandro Lugo Sánchez, del municipio de Unión Juárez, informó que el Tacaná es considerado alta montaña, por lo que es indispensable que los turistas cuenten con equipo básico, como casa de campaña, sleeping bag y ropa térmica, ya que en la parte alta se registran temperaturas de hasta -4 grados, además de lluvias persistentes en la zona media.

Detalló que el ascenso puede durar entre 8 y 12 horas, por lo que recomendó a quienes no conocen la ruta contratar guías comunitarios certificados, quienes recientemente recibieron capacitación en atención al turista, primeros auxilios y conocimiento de senderos.
Actualmente, 18 guías locales están acreditados para ofrecer recorridos en la región, incluyendo sitios como Pico del Oro, la Cascada del Zarco y el propio Volcán Tacaná.
Lugo Sánchez destacó que la ruta oficial por México es a través del Cantón Chiquihuites, mientras que otra vía se localiza en Talquián. En ambos accesos se han instalado módulos de registro donde se solicita el pago de un brazalete de acceso con costo de 61 Pesos, además de una cooperación voluntaria que incluye el registro, fundamental para la seguridad de los visitantes.
Solo entre el 30 y 35 por ciento de quienes ascienden contratan guía, afirmó, pese a que la afluencia anual oscila entre 4 mil y 6 mil visitantes, provenientes principalmente del Soconusco, otras regiones de Chiapas y Guatemala, ya que el Tacaná es un volcán binacional.
Finalmente, reiteró la invitación a realizar un turismo responsable, respetando la naturaleza y el valor cultural del volcán, considerado símbolo y patrimonio natural de la región. EL ORBE/ JC

