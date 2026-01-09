Denuncian Robo de Cable Subterráneo de Alumbrado Público en Huixtla

*Ladrones Venden el Cobre en Chatarreras.

Huixtla, Chiapas; 7 de Enero.- Los postes de electricidad que fueron instalados por parte de la empresa Línea K, sobre el corredor viaducto a un lado de la Preparatoria “Alberto C. Culebro”, se quedan sin energía eléctrica, debido a que personas sin escrúpulos que se dedican a comprar y vender fierro viejo y todo tipo de metales como cobre y aluminio, decidieron despegar el cableado subterráneo que suministraba energía al momento de caer la noche.

Los vecinos que se encuentran a un lado del puente elevado solicitan a las autoridades municipales, estatales y federales, detener a las personas que sustrajeron el cableado eléctrico con tal de venderlo para alguna droga o alcohol.

También exigen al Edil que ordene a la Policía Municipal haga recorridos de vigilancia en toda esa área, por los asaltos que puedan darse, ya que se encuentra en la obscuridad y sin luz en una caseta de vigilancia.EL ORBE/José Ángel López