Refrenda ERA su Compromiso con la Educación y la Alfabetización

En Ocozocoautla, Inauguró Obras de Infraestructura Educativa y Entregó Becas Rosario Castellanos

Destacó que el Objetivo es Garantizar Espacios Seguros, Dignos y de Calidad Para la Niñez y la Juventud Chiapaneca

En gira de trabajo por el municipio de Ocozocoautla, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar reiteró que el gobierno de la Nueva ERA mantiene un firme compromiso con la educación, por lo que aseguró que su administración continuará invirtiendo en este rubro con el objetivo de garantizar espacios seguros, dignos y de calidad para la niñez y la juventud chiapaneca.

En este contexto, el mandatario inauguró infraestructura educativa en el Centro de Atención Múltiple (CAM) número 13, en la localidad San Juan, así como en la Escuela Primaria Benito Juárez García, ubicada en la cabecera municipal. Además, entregó becas para la alfabetización Rosario Castellanos y constató los trabajos del aula móvil de capacitación para el empleo.



"Estoy emocionado de empezar el año con la entrega de becas y la inauguración de la infraestructura educativa que estamos construyendo, en beneficio de la comunidad escolar. Para mí es muy importante realizar estas visitas para estar cerca de los pueblos, reafirmando mi compromiso con la educación de Chiapas", expresó.Ramírez Aguilar felicitó a las personas que aprendieron a leer y escribir a través del programa Chiapas Puede y reconoció la labor humanista y responsable de las alfabetizadoras y los alfabetizadores. En ese sentido, reiteró el llamado a seguir sumando esfuerzos entre todas y todos para combatir el rezago educativo y erradicar la ignorancia.El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, informó que se entregaron más de 780 becas como parte del trabajo de alfabetización realizado en 2025, en el que participaron alrededor de 3 mil 500 personas, lo que representa cerca de la mitad de la población analfabeta de Ocozocoautla. Precisó que, de mantenerse este avance, el municipio podría declararse territorio libre de analfabetismo y levantar bandera blanca.Asimismo, destacó que México está próximo a superar el 96 por ciento de la población que sabe leer y escribir, y puntualizó que este logro ha sido posible gracias a la aportación de Chiapas, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Reconoció a quienes concluyeron su proceso educativo y afirmó que esta generación podría ser recordada como la que logró sacar adelante al pueblo de México del analfabetismo.El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, detalló que con una inversión superior a los 11.8 millones de pesos se realizaron diversas acciones en materia de infraestructura educativa en cinco escuelas del municipio. Entre ellas, mencionó las obras inauguradas en la Escuela Primaria Benito Juárez García, donde se construyó un módulo de servicios sanitarios y una cisterna, además de la rehabilitación de siete aulas, biblioteca, bodega y obra exterior; así como en el CAM No. 13, donde se concluyó la construcción de un aula didáctica con servicio sanitario, aula cocina y obra exterior.Indicó que en la Telesecundaria 173 Ernesto Guevara de la Serna, de la comunidad Vicente Guerrero, se edificó un laboratorio-taller equipado y obra exterior; en la Escuela Primaria Aquiles Serdán Alatriste, de la comunidad La Naranja, se rehabilitó el módulo de servicios sanitarios y obra exterior; y en el Jardín de Niños María Enriqueta Camarillo Pereyra, de la comunidad El Banco de Arena, se rehabilitó un aula didáctica y obra exterior.En representación de las y los beneficiarios de las becas Rosario Castellanos, Juan Antonio Vázquez Hidalgo agradeció al gobernador Eduardo Ramírez el impulso al programa Chiapas Puede, en quien reconoció a un líder humanista comprometido con la educación y con la reducción del rezago en alfabetización. Asimismo, manifestó su compromiso de continuar esforzándose para salir adelante.