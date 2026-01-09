Descarta Secretaría de Salud defunciones por sarampión en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 08 de enero de 2026.- La Secretaría de Salud de Chiapas informa que, como resultado del trabajo preventivo y de atención oportuna que se mantiene de manera permanente en el territorio, no se han registrado defunciones por sarampión en la entidad.

La dependencia estatal reafirma que al cierre del año 2025 se notificaron 235 casos confirmados de sarampión, sin que se haya registrado ninguna defunción. Del total de personas afectadas, el 80 por ciento recibió tratamiento ambulatorio, sin requerir hospitalización.

Precisa que durante la temporada invernal incrementa el riesgo de defunciones asociadas a padecimientos respiratorios debido a las temperaturas extremas en determinadas regiones del estado. En ese sentido, señala que derivado de las investigaciones epidemiológicas realizadas en las comunidades, así como del barrido casa por casa que se lleva a cabo en la Región Altos Tsotsil-Tseltal, se ha determinado que las defunciones registradas por enfermedades respiratorias agudas han sido secundarias a neumonía, tal como lo confirman los estudios y registros hospitalarios.

Los frentes fríos que se presentan en la región provocan un descenso marcado de la temperatura y un aumento en la frecuencia de infecciones respiratorias. Por tal motivo, las instituciones del sector salud en Chiapas mantienen vigilancia epidemiológica permanente de las enfermedades respiratorias agudas, especialmente durante la temporada invernal, cuando se incrementan los casos asociados a virus y bacterias como influenza, covid y neumococo, siendo más vulnerables niñas y niños, personas adultas mayores y quienes viven con comorbilidades.

De manera permanente continúa el Operativo de Vacunación en los municipios de Pantelhó, Chenalhó, Mitontic, San Cristóbal de Las Casas, Chamula y Zinacantán, principalmente, fortaleciendo la protección de niñas, niños, adolescentes y población en general.

La Secretaría de Salud reitera el llamado a madres, padres y tutores a cumplir con el Esquema Nacional de Vacunación Infantil, que incluye la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, hepatitis B e influenza) a los dos, cuatro, seis y 18 meses de edad, así como la vacuna DPT (difteria, tétanos y tos ferina) a los cuatro años, y a niñas y niños rezagados antes de cumplir los siete años.

Se convoca a la población a priorizar la prevención, acudiendo a la unidad de salud más cercana o a los puestos de vacunación instalados en las cabeceras municipales, donde se tiene acceso de forma gratuita a la vacuna contra el sarampión, una medida segura y eficaz para proteger la salud comunitaria. Boletín Oficial