Autoridades y Ganaderos Conforman Frente Común Contra el Gusano Barrenador

*Coordinan Acciones de Prevención y Vigilancia.

Tapachula, Chiapas; 8 de Enero de 2026.- Ante el problema de la plaga del insecto GBG Cochliomyia Hominivorax, mejor conocido como el “gusano barrenador”, autoridades de los tres niveles de Gobierno y representantes del sector ganadero, conformaron un frente común para contener el insecto, que ha dejado de ser un asunto exclusivo del campo para convertirse en un riesgo de salud pública en Chiapas.

El Sistema Producto Bovino Carne del estado formalizó esta alianza con el objetivo de coordinar acciones preventivas, fortalecer la vigilancia sanitaria y evitar que la infestación se expanda de manera descontrolada en zonas rurales y urbanas.



Julio César Herrera Toledo, representante no gubernamental del organismo, explicó que la ubicación geográfica de Chiapas, como frontera natural con Centroamérica, convierte a la entidad en un punto estratégico de tránsito para ganado y otras especies de sangre caliente, lo que favorece la dispersión del insecto.Subrayó que el problema va más allá del sector pecuario, ya que el Gusano Barrenador afecta a perros, gatos, caballos, aves e incluso a seres humanos, al depositar sus huevecillos en heridas abiertas, generando cuadros graves de miasis.Aunque los productores organizados han implementado medidas de control en sus hatos, la mayor preocupación se concentra en comunidades donde la población desconoce los riesgos y no cuenta con herramientas para identificar o prevenir la infestación.Como parte de la estrategia integral, se presentó una trampa adhesiva artesanal de bajo costo, diseñada para capturar moscas adultas en etapa reproductiva.El dispositivo destaca por su elaboración con materiales reciclables y productos orgánicos, su fácil instalación en viviendas, patios o galeras, y su doble función como mecanismo de control y monitoreo de la presencia del insecto.Durante una reunión interinstitucional, en la que participaron representantes de la SADER, SENASICA (CPA), la Secretaría del Campo de Chiapas y ayuntamientos como Jiquipilas, Cintalapa, se acordó una ruta de acción inmediata.Entre las primeras medidas se contempla el arranque de una campaña intensiva de concientización, así como cursos teóricos y prácticos dirigidos a productores y ciudadanía en general. Las capacitaciones iniciarán en las regiones 08 Soconusco y 09 Costa.Además, se anunció la elaboración de tutoriales digitales que serán difundidos en redes sociales, con el fin de que cualquier persona pueda aprender a fabricar la trampa y contribuir a la contención de esta plaga. EL ORBE/Nelson Bautista