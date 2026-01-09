viernes, enero 9, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalColegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas Fortalece Coordinación Institucional con Autoridades Estatales
Local

Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas Fortalece Coordinación Institucional con Autoridades Estatales

0
14

*En Materia de Energía, Obra Pública y Prevención de Riesgos.

Tapachula, Chiapas; 8 de Enero del 2026.- El Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas (CIME), presidido por Ernesto Adolfo Hernández Rodríguez, impulsa durante el presente año una agenda de capacitación técnica y gestión institucional, con especial énfasis en temas de energía eléctrica, obra pública y prevención de riesgos.
Como parte de estas acciones, la directiva del CIME participó recientemente en el acto protocolario de instalación y toma de protesta del Consejo Estatal para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil de Chiapas, encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con la presencia del secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, así como integrantes del gabinete ampliado.

En este marco, el CIME reiteró su disposición de colaborar de manera técnica e institucional con las autoridades estatales y municipales, aportando conocimientos especializados que contribuyan a fortalecer la prevención, la seguridad y la resiliencia en la entidad, particularmente ante fenómenos naturales y riesgos asociados a la infraestructura eléctrica.
De igual forma, integrantes del Intercolegial de la Frontera Sur, del cual forma parte el CIME, realizaron una visita institucional al ingeniero César Eulieser Galdámez Pimentel, Coordinador de Verificación de la Supervisión Externa de la Obra Pública Estatal de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Durante el encuentro se destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia, supervisión y legalidad en la ejecución de la obra pública, así como el papel estratégico de los Colegios de profesionistas en la vigilancia técnica y el ejercicio ético de la ingeniería.
Finalmente, se informó que para este año se contempla la gestión de la simplificación de diversos trámites, mediante la coordinación entre autoridades y colegios profesionales, con el objetivo de agilizar procesos y contribuir a una ejecución más eficiente y ordenada de las obras de carácter público en Chiapas. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas Fortalece Coordinación Institucional con Autoridades Estatales
Artículo anterior
Autoridades y Ganaderos Conforman Frente Común Contra el Gusano Barrenador
Artículo siguiente
Hoteleros de Tapachula Inician el 2026 con Muchas Expectativas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Instalan módulos de vacunación contra Sarampión, Covid-19 e influenza.

Al Instante staff - 0
Tapachula Chiapas 9 de enero 2026.- La Teniente de Sanidad Yamileth Orozco, de la unidad médica de consulta externa de la 36 Zona Militar...
Leer más

Conferencia de prensa desde Guerrero. Viernes 09 de enero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Enlace Matrimonial Ramírez Estrada

Al Instante staff - 0
En un ambiente lleno de amor y alegría, Rafael Ramírez y Paola Estrada, unieron sus vidas en matrimonio a través de una ceremonia civil,...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV