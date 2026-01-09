Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas Fortalece Coordinación Institucional con Autoridades Estatales

*En Materia de Energía, Obra Pública y Prevención de Riesgos.

Tapachula, Chiapas; 8 de Enero del 2026.- El Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de la Costa de Chiapas (CIME), presidido por Ernesto Adolfo Hernández Rodríguez, impulsa durante el presente año una agenda de capacitación técnica y gestión institucional, con especial énfasis en temas de energía eléctrica, obra pública y prevención de riesgos.

Como parte de estas acciones, la directiva del CIME participó recientemente en el acto protocolario de instalación y toma de protesta del Consejo Estatal para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil de Chiapas, encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con la presencia del secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, así como integrantes del gabinete ampliado.



En este marco, el CIME reiteró su disposición de colaborar de manera técnica e institucional con las autoridades estatales y municipales, aportando conocimientos especializados que contribuyan a fortalecer la prevención, la seguridad y la resiliencia en la entidad, particularmente ante fenómenos naturales y riesgos asociados a la infraestructura eléctrica.De igual forma, integrantes del Intercolegial de la Frontera Sur, del cual forma parte el CIME, realizaron una visita institucional al ingeniero César Eulieser Galdámez Pimentel, Coordinador de Verificación de la Supervisión Externa de la Obra Pública Estatal de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.Durante el encuentro se destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia, supervisión y legalidad en la ejecución de la obra pública, así como el papel estratégico de los Colegios de profesionistas en la vigilancia técnica y el ejercicio ético de la ingeniería.Finalmente, se informó que para este año se contempla la gestión de la simplificación de diversos trámites, mediante la coordinación entre autoridades y colegios profesionales, con el objetivo de agilizar procesos y contribuir a una ejecución más eficiente y ordenada de las obras de carácter público en Chiapas.