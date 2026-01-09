Hoteleros de Tapachula Inician el 2026 con Muchas Expectativas

Tapachula, Chiapas; 8 de Enero de 2026.- Luego de un año marcado por la incertidumbre económica y una baja sostenida en la ocupación, el sector hotelero de Tapachula inicia 2026 con expectativas moderadamente optimistas, impulsadas por el cierre positivo de diciembre y la proyección de eventos culturales y ciclos agrícolas clave para la región.

Miguel Reyes del Pino, gerente general del Hotel Fénix, calificó 2025 como un periodo “muy complicado” para la hotelería local.

Durante gran parte del año, la ocupación se mantuvo entre el 30 y 35 por ciento, reflejo de una desaceleración en la movilidad turística y comercial en la frontera sur del país.

El panorama comenzó a mejorar en diciembre, cuando la ocupación hotelera alcanzó hasta un 57 por ciento, gracias a las festividades decembrinas y al incremento en la actividad económica.

Este repunte permitió al sector cerrar el año con un respiro financiero y renovar expectativas para los meses siguientes.

No obstante, enero representa un nuevo reto. De acuerdo con los empresarios, la llamada “cuesta de inicio de año” podría reducir nuevamente la ocupación a niveles cercanos al 40 por ciento.

“Es un mes de baja movilidad, pero confiamos en que a partir de febrero y marzo se registre una recuperación gradual”, señaló.

Para 2026, la apuesta del sector se centra en la reactivación de la economía primaria y en la oferta de entretenimiento.

La derrama generada por las cosechas de café y mango se perfila como un factor determinante para dinamizar diversos sectores, incluida la hotelería.

A ello se suma la promoción de eventos musicales y la Feria de Tapachula, considerados estratégicos para atraer visitantes antes del periodo vacacional de Semana Santa.

En cuanto al fenómeno migratorio, los hoteleros reconocen un cambio en la dinámica regional.

La presencia de migrantes venezolanos, que durante 2025 tuvo un impacto notable en la ocupación, ha disminuido debido al endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, lo que ha desplazado el flujo hacia la frontera norte del país.

Aunque la crisis en Venezuela anticipa que la migración continuará en los próximos años, los empresarios locales destacan que Tapachula mantiene una vocación de hospitalidad, apostando por una reactivación económica ordenada y sostenible.

Finalmente, el sector hizo un llamado a las autoridades para brindar mayor claridad sobre los planes de desarrollo regional. La falta de incentivos fiscales y de información precisa, advirtieron, limita la llegada de nuevas inversiones.

Coincidieron en que el desempeño económico de 2026 dependerá en gran medida de condiciones favorables para la inversión y de una recuperación nacional que reactive la movilidad hacia la región del Soconusco. EL ORBE/Nelson Bautista