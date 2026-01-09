viernes, enero 9, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalEmpresas de Línea Blanca Cerraron el 2025 con Incremento del 70% en...
Local

Empresas de Línea Blanca Cerraron el 2025 con Incremento del 70% en sus Ventas

0
16

Reconocieron el Impulso del Buen Fin y la Demanda de Productos en el mes de Diciembre
——-
Los Productos más buscados Fueron Pantallas, Refrigeradores y Mini Splits

Tapachula, Chiapas; 8 de Enero de 2026.- El comercio de muebles y electrodomésticos en la región concluyó 2025 con un crecimiento sin precedentes del 70 por ciento en sus ventas, impulsado por las promociones de El Buen Fin y la fuerte demanda durante la temporada decembrina.
De acuerdo con Celestino González, administrador de una casa comercial en esta localidad, calificó el desempeño del comercio como “histórico”, que respondió a una estrategia comercial sostenida y a la alta rotación de artículos de uso básico.

Entre los productos con mayor demanda destacaron los refrigeradores, que dejaron de considerarse bienes de lujo para consolidarse como indispensables en los hogares, especialmente por las condiciones climáticas de la zona.
Pese al cierre positivo, los comerciantes reconocen que las primeras semanas de enero representan un periodo complejo. Explicó que el gasto acumulado por celebraciones, alimentos y obsequios, sumado a compromisos fiscales e impuestos, provoca una desaceleración natural en el consumo.
Es una etapa de reajuste para las familias, que enfrentan inflación y nuevos gastos relacionados con el regreso a clases y la reactivación de actividades gubernamentales, puntualizó.
Ante este panorama, el sector ha enfocado sus esfuerzos en atraer compradores del mercado centroamericano, principalmente de Guatemala.
Los comerciantes extendieron una invitación para que ciudadanos del país vecino acudan al primer cuadro de la Ciudad a realizar compras de inicio de año.
El tipo de cambio favorable ha sido un factor determinante, ya que permite a los visitantes adquirir más productos con su moneda.
A ello se suman las condiciones de seguridad, movilidad y estabilidad social que, aseguran, brindan un entorno propicio para el comercio. EL ORBE/Nelson Bautista

Empresas de Línea Blanca Cerraron el 2025 con Incremento del 70% en sus Ventas
Artículo anterior
Hoteleros de Tapachula Inician el 2026 con Muchas Expectativas
Artículo siguiente
Habitantes de Puerto Madero Reconocen Acciones de Seguridad Durante Vacaciones Decembrinas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Instalan módulos de vacunación contra Sarampión, Covid-19 e influenza.

Al Instante staff - 0
Tapachula Chiapas 9 de enero 2026.- La Teniente de Sanidad Yamileth Orozco, de la unidad médica de consulta externa de la 36 Zona Militar...
Leer más

Conferencia de prensa desde Guerrero. Viernes 09 de enero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Enlace Matrimonial Ramírez Estrada

Al Instante staff - 0
En un ambiente lleno de amor y alegría, Rafael Ramírez y Paola Estrada, unieron sus vidas en matrimonio a través de una ceremonia civil,...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV