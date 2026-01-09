Empresas de Línea Blanca Cerraron el 2025 con Incremento del 70% en sus Ventas

Reconocieron el Impulso del Buen Fin y la Demanda de Productos en el mes de Diciembre

Los Productos más buscados Fueron Pantallas, Refrigeradores y Mini Splits

Tapachula, Chiapas; 8 de Enero de 2026.- El comercio de muebles y electrodomésticos en la región concluyó 2025 con un crecimiento sin precedentes del 70 por ciento en sus ventas, impulsado por las promociones de El Buen Fin y la fuerte demanda durante la temporada decembrina.

De acuerdo con Celestino González, administrador de una casa comercial en esta localidad, calificó el desempeño del comercio como “histórico”, que respondió a una estrategia comercial sostenida y a la alta rotación de artículos de uso básico.



Entre los productos con mayor demanda destacaron los refrigeradores, que dejaron de considerarse bienes de lujo para consolidarse como indispensables en los hogares, especialmente por las condiciones climáticas de la zona.Pese al cierre positivo, los comerciantes reconocen que las primeras semanas de enero representan un periodo complejo. Explicó que el gasto acumulado por celebraciones, alimentos y obsequios, sumado a compromisos fiscales e impuestos, provoca una desaceleración natural en el consumo.Es una etapa de reajuste para las familias, que enfrentan inflación y nuevos gastos relacionados con el regreso a clases y la reactivación de actividades gubernamentales, puntualizó.Ante este panorama, el sector ha enfocado sus esfuerzos en atraer compradores del mercado centroamericano, principalmente de Guatemala.Los comerciantes extendieron una invitación para que ciudadanos del país vecino acudan al primer cuadro de la Ciudad a realizar compras de inicio de año.El tipo de cambio favorable ha sido un factor determinante, ya que permite a los visitantes adquirir más productos con su moneda.A ello se suman las condiciones de seguridad, movilidad y estabilidad social que, aseguran, brindan un entorno propicio para el comercio. EL ORBE/Nelson Bautista