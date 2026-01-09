Habitantes de Puerto Madero Reconocen Acciones de Seguridad Durante Vacaciones Decembrinas

Generaron Condiciones Seguras, Orden y Mayor Afluencia de Visitantes a las Playas

——

Restauranteros y Palaperos Reportaron un Incremento en las Ventas

Tapachula, Chiapas; 8 de Enero de 2026.-Habitantes, prestadores de servicios turísticos, restauranteros y palaperos de Puerto Madero, reconocieron las acciones implementadas durante la temporada vacacional decembrina por las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, las cuales generaron condiciones de seguridad, orden y mayor afluencia de visitantes.



1 de 4

Destacaron que, de manera histórica, por primera vez se invirtió en la decoración del puerto durante el mes de diciembre, lo que transformó la imagen del destino y creó un ambiente familiar y atractivo. Esta acción, sumada al fortalecimiento de la seguridad, motivó la llegada de más visitantes, lo que se tradujo en un incremento en las ventas y mayor dinamismo económico para la comunidad.Prestadores de servicios señalaron que la coordinación entre el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, y el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, permitió mantener un periodo vacacional en paz, consolidando a Puerto Madero como un destino seguro y con las mejores condiciones para el turismo.Finalmente, reconocieron la presencia permanente de las corporaciones de seguridad, lo que brindó confianza tanto a las familias locales como a los visitantes, reafirmando que Puerto Madero atraviesa una etapa distinta, con mayor orden, seguridad y proyección turística.Boletín Oficial