viernes, enero 9, 2026
Ayuntamiento de Tapachula, FGE y SSP se Comprometen a Fortalecer la Seguridad Ante el Próximo Inicio de Clases
Portada

Ayuntamiento de Tapachula, FGE y SSP se Comprometen a Fortalecer la Seguridad Ante el Próximo Inicio de Clases

En Reunión Histórica, Autoridades Municipales y de Seguridad Escucharon las Demandas de Padres de Familia
El Alcalde Agradeció el Compromiso y Disposición de los Servidores Públicos Para Construir la Paz en Tapachula
El Objetivo es Disminuir los Índices Delictivos y Garantizar la Tranquilidad de la Ciudadanía

*EL FISCAL GENERAL, JORGE LUIS LLAVEN; EL SECRETARIO DE SEGURIDAD, ÓSCAR APARICIO; EL ALCALDE YAMIL MELGAR Y DIRECTIVOS DE ESCUELAS ACUERDAN ACCIONES EN BENEFICIO DE LA JUVENTUD TAPACHULTECA.

Tapachula, Chiapas; 08 de Enero de 2026.- El Ayuntamiento de Tapachula, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado de Chiapas en coordinación con directivos y padres de familia de las Preparatorias 1, 2 y 3, sostuvieron una reunión de trabajo para establecer acciones que garanticen la seguridad de la juventud tapachulteca.

En el marco de lo que se calificó como una histórica reunión sostenida entre los responsables de la seguridad en el Estado y Municipio, Melgar Bravo destacó la voluntad y compromiso del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño y del Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, para escuchar las peticiones de directivos y padres de familia de las escuelas de nivel Medio Superior, para garantizar la seguridad de los estudiantes tapachultecos.
En las instalaciones del Museo de Tapachula (MUTAP), el Alcalde agradeció el compromiso y disposición de los servidores públicos estatales para seguir construyendo la paz en Tapachula, escuchando a la comunidad educativa y fortaleciendo la coordinación institucional para proteger a las niñas, niños y jóvenes, en cumplimiento a las instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.
Aparicio Avendaño y Llaven Abarca, coincidieron en señalar la disponibilidad de las instituciones de seguridad para disminuir los índices delictivos y garantizar la tranquilidad de los chiapanecos mediante estrategias colaborativas con la sociedad.
En tanto, padres de familia y directivos de las escuelas preparatorias agradecieron la estrategia de cercanía, voluntad y disponibilidad del Ayuntamiento y el Estado, que por vez primera escuchan a la población para seguir construyendo una ciudad segura. Boletín Oficial

