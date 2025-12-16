Han Desaparecido 17 Programas de Apoyos Para el Campo en los Últimos Años: Productores

Afectados Advierten que sólo 7 Programas Operan en el País, los Cuales son Insuficientes Para Sostener a los Campesinos

Afirmaron que Están en la Mejor Disposición de Trabajar y Colaborar con el Gobierno Federal

Han Disminuido las Expectativas de Crecimiento Productivo en Millones de Familias del Sector Agrícola

*LA FALTA DE PROGRAMAS PARA EL SECTOR AGRÍCOLA DEBILITA LA ECONOMÍA DE CAMPESINOS QUE DEPENDEN DE SUS COSECHAS Y DE LA GANADERÍA.

Tapachula, Chiapas; 15 de Diciembre del 2025.- La falta de programas de incentivos para el campo a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), ha debilitado el trabajo operativo de esta dependencia y a su vez, ha disminuido las expectativas de crecimiento productivo de millones de familias del sector agrícola.



De acuerdo con el portal web del Gobierno de México, los 7 programas de agricultura sujetos a reglas de operación y lineamientos que están vigentes son los Programas de Fertilizantes para el Bienestar; Producción para el Bienestar; Precios de Garantía; Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura; Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria; Abasto Rural Diconsa.Entre los programas que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desaparecieron son Crédito Ganadero a la Palabra, Desarrollo Rural, Vinculación Productiva, Fomento a la Ganadería, Fomento a la Economía Social, Infraestructura Rural, AGROASEMEX y Financiera Nacional de Desarrollo, entre otros, es decir, desde hace 7 años se han borrado del sector público 17 programas de ayuda agrícola.Edgar Martín Del Castillo Toledo, quien representa a los trabajadores de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, reconoció que se han quitado muchos programas de esta dependencia y han transferido otros a la Secretaría del Bienestar, pero aseguró que hace falta mucho apoyo al campo.«Nosotros siempre le decimos al gobierno que estamos en la mejor disposición de trabajar y tener actividades. Los trabajadores queremos trabajar, no nos negamos a trabajar, lo que sí queremos es que vengan programas para los productores, tanto de agricultura como de ganadería, lo de la abeja. La verdad hace falta apoyo al campo, bastante apoyo. Quitaron muchos apoyos que habían antes, actualmente falta mucho apoyo al campo. No tenemos programas», subrayó.Algunas organizaciones campesinas y sociales advirtieron, en su momento, a los Diputados de que no se les olvidara que tenían que cumplirle al campo, y brindaran soluciones en beneficio de la productividad y mejoramiento de la economía del sector rural, ya que consideraban que está abandonado. EL ORBE/ JC