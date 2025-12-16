Director de Escuela Solicita Paso Peatonal para Proteger a 433 Alumnos y Familias

• No hay infraestructura vial, y en las inmediaciones de plantel educativo existe un alto flujo vehicular.

Tapachula, Chiapas 16 de Diciembre del 2025.- En el fraccionamiento Cafetales, la escuela primaria Ignacio Zaragoza Seguín enfrenta una seria preocupación por la seguridad de su comunidad educativa, ya que la arteria principal que bordea el plantel —una vía de doble sentido de tránsito intenso que incluye camiones pesados, taxis y colectivos— carece de infraestructura vial adecuada para proteger a estudiantes y padres de familia.

Jaime Jesús Abarca Palomeque, director técnico de la institución, explicó que la preocupación radica en el alto riesgo que representa la vía para quienes transitan diariamente hacia y desde la escuela, tanto en la mañana como especialmente a la 1:00 de la tarde, momento en que concluyen las clases. “Aunque no hemos tenido un percance fatal, sí ha habido atropellamientos y situaciones muy cercanas a accidentes graves”, destacó el director.



El problema se agrava porque el único elemento de contención vial existente —un tope de cemento en la parte sur del plantel— es insuficiente, ya que los vehículos lo sobrepasan con facilidad. Además, la vía no cuenta con señalización de zona escolar ni pintura que marque espacios seguros para los peatones.

Ante esta situación, la institución ha realizado múltiples solicitudes a las autoridades de vialidad, siendo la más reciente presentada en el presente mes. Sin embargo, hasta el momento solo se ha ofrecido la instalación de topes adicionales, sin considerar la medida que la comunidad considera indispensable: un paso peatonal.

“La necesidad es grande, y no me queda otra que implementar material de prevención para sensibilizar a conductores y estudiantes, pero lo que realmente requerimos es infraestructura que garantice nuestra seguridad”, manifestó Abarca Palomeque.

La escuela acoge a 433 alumnos distribuidos en 16 grupos, quienes provienen no solo del fraccionamiento Cafetales, sino también de colonias aledañas como Vida Mejor, Raymundo Enríquez, Llano de la Lima y Buenos Aires. Además, 333 padres de familia cruzan la vía diariamente, y en las tardes la institución alberga actividades sociales como clases de taekwondo y fútbol, lo que incrementa aún más el flujo de personas en la zona.

El director hizo un llamado urgente a las autoridades correspondientes para que atiendan la solicitud de instalación del paso peatonal, enfatizando que la prevención es la mejor manera de evitar tragedias que afecten a la comunidad educativa. “No debemos esperar a que ocurra algo irreparable para tomar medidas. La seguridad de los niños y sus familias debe ser una prioridad”, concluyó. EL ORBE/ Mesa de Redacción.