Inaugura ERA la Rehabilitación del Libramiento Sur de Tapachula

El Mandatario Señaló Anunció la Construcción de la 17 Calle Oriente y Vialidades en Ejidos de la Zona Alta

Reafirmó que se Consolidarán Acciones Estratégicas Para Fortalecer la Conectividad

Detalló que se han Invertido más de 173 Mdp en Tapachula en Poco más de 1 Año de Administración

*EL GOBERNADOR AFIRMÓ QUE SE INVIRTIÓ EN LA OBRA UN MONTO SUPERIOR A 74.5 MDP, Y BENEFICIA DE MANERA DIRECTA A MÁS DE 421 MIL HABITANTES.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró los trabajos de rehabilitación del Libramiento Sur de Tapachula, obra que representó una inversión superior a 74.5 millones Pesos y beneficia de manera directa a más de 421 mil habitantes.

Destacó que esta acción forma parte del proyecto de modernización de dos mil kilómetros de carreteras estatales que impulsa el gobierno de la Nueva ERA, con el objetivo de fortalecer la conectividad y dinamizar las actividades sociales, comerciales y turísticas en las distintas regiones de Chiapas.



Durante su gira de trabajo por la Perla del Soconusco, el mandatario visitó la localidad de Puerto Madero, donde entregó nuevos espacios escolares en el Cobach-CEMSaD 255 y en la Escuela Secundaria Técnica No. 72. En ese marco, resaltó que en Tapachula se han destinado 37.9 millones de pesos a infraestructura educativa, lo que reafirma el compromiso de su administración con la educación y el desarrollo de la niñez y la juventud chiapaneca.En este contexto, Ramírez Aguilar señaló que se consolidarán acciones estratégicas como la construcción de la 17 Calle Oriente, considerada una de las principales vías de acceso a la ciudad; el mejoramiento integral de planteles escolares; y la rehabilitación de vialidades en ejidos de la zona alta de Tapachula.Asimismo, anunció la entrega de seguridad social a transportistas y a otros sectores laborales, beneficios del programa Cuidar es Amar, así como apoyos al sector cafetalero y a las diversas cadenas productivas.“Al pueblo de Tapachula le tengo mucha gratitud, porque siempre me han demostrado su cariño, afecto y acompañamiento. Tengan la certeza de que eso lo voy a traducir con muchas acciones y obras prioritarias que servirán para el progreso de todas y todos. Nuestro mayor deseo es contribuir al bienestar, el desarrollo y la prosperidad de Tapachula”, expresó, al enfatizar que continuará trabajando en unidad con las autoridades municipales para avanzar en la integración de los polos de desarrollo para el bienestar.El director de Caminos, Rafael Ruiz Morales, informó que la rehabilitación del Libramiento Sur de Tapachula, que se extiende hasta el municipio de Tuxtla Chico y comprende 11.7 kilómetros de tramos aislados, es una obra de gran relevancia para la movilidad y el desarrollo regional, como parte del programa Carreteras Vivas.Detalló que también se concluyó la primera etapa de los trabajos de rehabilitación del camino Tapachula–El Edén–Nueva Alemania, con una inversión de 30 millones de Pesos, y que actualmente se reconstruye el puente vehicular Chapultepec, el cual colapsó a causa de las intensas lluvias registradas en meses pasados, con una inversión de 28 millones de Pesos. En conjunto, estas obras representan más de 132 millones de Pesos en inversión, en beneficio de más de 740 mil habitantes.Explicó que, además, se tienen programadas otras acciones prioritarias para atender demandas sociales en materia de infraestructura carretera en diversas comunidades, lo que, sumado a lo ya realizado, representa una inversión total de 173 millones de Pesos en menos de dos años.El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, dio a conocer que en el Cobach-CEMSaD 255 se construyeron cuatro aulas didácticas, una plaza cívica y obra exterior, con una inversión de 4.5 millones de Pesos; mientras que en la Escuela Secundaria Técnica No. 72 se destinaron 3.1 millones de Pesos para edificar tres aulas didácticas equipadas y obra exterior. Precisó que ambas intervenciones atendieron una añeja solicitud de la localidad de Puerto Madero.La directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, informó que se dará mantenimiento general a los 338 planteles de este subsistema educativo en el Estado, con el propósito de mejorar la infraestructura para las y los estudiantes mediante la entrega de proyectores, mobiliario, pintura y artículos deportivos.Además, indicó que en los planteles de Bejucal de Ocampo y Tapachula se instalarán antenas Starlink para fortalecer la conectividad a internet, y que se otorgarán viáticos a los equipos que representarán a Chiapas en la Expo Ciencias 2026.El alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, señaló que la rehabilitación del Libramiento Sur responde a una demanda histórica de los sectores productivos y reafirma la importancia estratégica del municipio y de la región como eje logístico del comercio nacional e internacional.Agradeció al gobierno de la Nueva ERA por impulsar esta obra con la participación de constructores locales, fortalecer la conectividad regional y mejorar la seguridad vial, acciones que contribuyen al desarrollo económico y a la productividad de la frontera sur.La directora de la Escuela Secundaria Técnica Número 72, Elizabeth Ríos, expresó su agradecimiento al gobernador por la construcción de las nuevas aulas, las cuales representan mejores oportunidades de desarrollo y condiciones educativas para las y los estudiantes. Reconoció la disposición del Gobierno del Estado para atender la gestión realizada y afirmó que estas acciones reflejan el enfoque humanista de la Nueva ERA en beneficio de la comunidad estudiantil. Boletín Oficial