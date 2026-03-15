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PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM CONSOLIDA UN GOBIERNO DE Y PARA MUJERES TRAS GIRA POR COLIMA Y NAYARIT

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Del viernes 13 al domingo 15 de marzo, la Presidenta de México realizó una gira por Colima y Nayarit, donde encabezó inauguraciones y entregas de apoyos destinados al bienestar de las mujeres en la región.

En Colima, inició su recorrido en Manzanillo con su conferencia matutina, informando una reducción del 26% en homicidios dolosos y una inversión superior a los 11 mdp en infraestructura carretera e hídrica.
Posteriormente, en Tecomán, entregó la Pensión Mujeres Bienestar y, en Coquimatlán, inauguró el Centro LIBRE para las Mujeres de la entidad.

En Nayarit, desde Ixtlán del Río, puso en marcha otro Centro LIBRE, destacando el papel protagónico de las mujeres en el gobierno actual. Asimismo, encabezó la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar en los municipios de Santa María del Oro y Compostela.

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