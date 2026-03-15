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Juan Carlos Moreno Guillén destaca esfuerzos institucionales para atender rezago social en la entidad

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El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, estuvo presente en el evento «Del olvido a la prosperidad. Declaratoria por la prosperidad de los pueblos históricamente olvidados» realizado en el municipio de Oxchuc, en un acto encabezado por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

En el marco de la firma de esta Declaratoria entre el gobernador del estado y los alcaldes de los 12 municipios beneficiados, Moreno Guillén destacó la importancia de continuar sumando esfuerzos institucionales para atender el rezago social en distintas regiones del estado, impulsando acciones multidisciplinarias, con la visión de prosperidad compartida, que contribuyan al bienestar de las comunidades y al fortalecimiento de la paz y la justicia social en Chiapas.

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