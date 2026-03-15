lunes, marzo 16, 2026
spot_img
InicioAl InstanteSupera Tapachula las 4 mil luminarias instaladas
Al Instante

Supera Tapachula las 4 mil luminarias instaladas

0
28

Tapachula, Chiapas.– Con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar la calidad de vida de las familias, el Ayuntamiento de Tapachula informó que durante la actual administración se han instalado más de 4 mil luminarias LED en distintos puntos estratégicos del municipio.

Entre los puntos recientemente iluminados destacan el Libramiento Sur, el acceso al Aeropuerto Internacional de Tapachula y la carretera Puerto Madero–desvío a Playa Linda, vialidades estratégicas que hoy cuentan con mejor visibilidad y mayor seguridad para automovilistas y peatones.

El presidente municipal, Yamil Melgar, subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para recuperar espacios públicos y fortalecer la tranquilidad de la población.
“Cada luminaria instalada representa una calle más segura y una colonia mejor iluminada. Estos avances han sido posibles gracias al respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, con quien sumamos esfuerzos en una estrategia que fortalece la seguridad y mejora la percepción de tranquilidad en nuestro querido Tapachula”, expresó.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas Municipales, William Penagos, explicó que la instalación de luminarias también forma parte de los proyectos de rehabilitación integral de calles, que contemplan pavimentación, drenaje sanitario, drenaje pluvial y nueva infraestructura urbana para garantizar vialidades más seguras y funcionales.

El Ayuntamiento reiteró que estas acciones continuarán avanzando en colonias y localidades, consolidando infraestructura que mejora los servicios públicos y contribuye al desarrollo de Tapachula, tanto de la zona urbana como las localidades de la zona alta y baja del municipio.

Supera Tapachula las 4 mil luminarias instaladas
Artículo anterior
Juan Carlos Moreno Guillén destaca esfuerzos institucionales para atender rezago social en la entidad
Artículo siguiente
Dónde empezó a corregirse el rumbo? Empezó donde la espera se había vuelto costumbre: Eduardo Ramírez
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

CULMINA LA EXPO FERIA TAPACHULA 2026

Al Instante staff - 0
• Tras once días, la EFT se consolida como la feria más importante de la región Soconusco. Tapachula, Chiapas, 15 de marzo 2026.- Luego de once...
Leer más

¿Dónde empezó a corregirse el rumbo? Empezó donde la espera se había vuelto costumbre: Eduardo Ramírez

Al Instante staff - 0
Ante más de 25 mil personas reunidas en Oxchuc, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la Declaratoria por la Prosperidad de los Pueblos Históricamente...
Leer más

Dónde empezó a corregirse el rumbo? Empezó donde la espera se había vuelto costumbre: Eduardo Ramírez

Al Instante staff - 0
• Encabeza Declaratoria por la Prosperidad de los Pueblos Históricamente Olvidados; se destinará una inversión superior a 2 mil 694 mdp para el ejercicio 2026...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV