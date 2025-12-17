EL QUINTO PODER DE MÉXICO

Se Disparan Accidentes Viales en Carreteras de la Frontera Sur de México

Ernesto L. Quinteros

Apenas estamos a mitad de diciembre y las carreteras de la frontera sur de Chiapas ya registran un saldo preocupante en los siniestros viales, en tramos como Tapachula-Tuxtla Chico, Tapachula-Suchiate y Tapachula-Huixtla, catalogados como de alto riesgo por cuerpos de emergencia.

Los datos no son solo números fríos: cada accidente representa vidas truncadas, familias destrozadas y comunidades afectadas. Con las festividades de Nochebuena y Año Nuevo a la vuelta de la esquina -época en la que el tráfico aumenta exponencialmente por desplazamientos familiares y actividades económicas- es imperativo que autoridades y ciudadanos actúen con determinación para revertir esta tendencia.

La gravedad del problema radica en una combinación de factores que demandan atención integral. Por un lado, la infraestructura vial en la región muestra señales de desgaste, así como falta de señalamientos.

Ante este escenario, las acciones de prevención no pueden limitarse a operaciones esporádicas: se requiere una estrategia coordinada, multifactorial y adaptada a las particularidades de la región.

Por cierto, desde el 2005, el Gobierno Federal aprobó los recursos necesarios para la construcción y ampliación de la carretera Tapachula-Talismán, solo por poner un ejemplo, sin embargo, han pasado ya 20 años y por increíble que parezca, nunca se hizo la obra.

Incluso, representantes de sectores productivos han manifestado su preocupación al respecto. Señalando la necesidad de ampliar esta vialidad a cuatro carriles, y que conecta con la zona fronteriza por donde pasan miles de toneladas de mercancía de México a Guatemala y viceversa.

El tema no es nuevo, sin embargo llama poderosamente la atención de que nadie ha logrado hacer las gestiones necesarias que permitan aterrizar esta obra de ampliación de la carretera Tapachula-Talismán, la cual, por cierto, quedó estancada por la supuesta oposición del Instituto Nacional de Antropología e Historia en México, ya que la construcción de dicha vialidad afectaría la zona arqueológica de Izapa.

En retrospectiva, si hace 20 años las autoridades hubieran construido la carretera en mención, seguramente nos hubiéramos evitado un sinfín de accidentes.

Y hacemos el comentario solo como ejemplo de lo importante que es contar con carreteras más amplias y modernizadas.

Mientras tanto, esta región seguirá destinada a continuar soportando los accidentes viales. Porque este año 2025 está por expirar, y tendrá que ser para el 2026, cuando las autoridades en realidad tomen cartas en el asunto.

También hay que reconocer que la responsabilidad de evitar accidentes viales, no recae solo en las autoridades: cada automovilista, pasajero y peatón tiene un papel clave en la prevención. Entre las recomendaciones fundamentales, destacan:

*Verificar el estado del vehículo: revisar frenos, neumáticos, luces y documentos antes de iniciar cualquier viaje, especialmente de larga distancia.

*Respetar límites de velocidad y señalamientos: La velocidad aumenta el tiempo de reacción y la gravedad de los impactos; cumplir con las normas es una medida de protección para todos.

*Evitar distracciones: No usar el celular mientras se conduce, y asegurarse de que pasajeros y mascotas no interfieran en el manejo.

*Uso de equipos de seguridad: Abrochar el cinturón de seguridad en todos los asientos, utilizar sillas infantiles adecuadas y, en el caso de motociclistas, llevar casco, chamarra, guantes y calzado protector.

*Planificar los viajes: Informarse sobre condiciones meteorológicas y tráfico, descansar cada dos horas de conducción para evitar la fatiga, y abstenerse de beber alcohol antes de manejar.

