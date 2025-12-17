Eduardo Ramírez Levanta la Primera Bandera Blanca por la Alfabetización en Nicolás Ruiz

*Es el Primer Municipio Libre de Analfabetismo en el Marco del Programa Estatal Chiapas Puede

En un ambiente de emoción y orgullo comunitario, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó en el municipio de Nicolás Ruiz el levantamiento de la primera bandera blanca conmemorativa por la alfabetización. Al referirse a este momento, destacó que se trata de un paso firme en la transformación de Chiapas y subrayó que uno de sus mayores anhelos es que el gobierno de la Nueva ERA sea recordado por vencer la ignorancia y devolver la esperanza de una mejor calidad de vida al pueblo chiapaneco.



Durante este acto, en el que también se develó una placa conmemorativa que reconoce a Nicolás Ruiz como el primer municipio libre de analfabetismo en el marco del programa estatal Chiapas Puede, el mandatario felicitó a las y los habitantes por abrir su conciencia y convertirse en ejemplo de organización para abatir el rezago educativo; asimismo, afirmó que este logro también es gracias a la labor titánica de muchas personas que han decidido formar parte de esta acción humanista para cambiar la vida de casi 700 habitantes que aprendieron a leer y escribir.“Trabajo para construir un mejor Chiapas y estoy convencido de que vamos por el camino correcto. Así lo sienten mi corazón, mi alma, mi espíritu y mi conciencia. No bajaré la guardia y, con esta misma convicción, concluiré mi gestión en diciembre de 2030, cuando me pararé de frente y los miraré a ustedes, a sus hijas, hijos, nietas y nietos para volver a decir: ¡Chiapas, palabra cumplida! Felicidades, Nicolás Ruiz, por este gran paso que dieron”, expresó.Ramírez Aguilar puntualizó que esta estrategia continuará fortaleciéndose, con la meta de que el próximo año Chiapas en su conjunto levante bandera blanca, como símbolo de que todas y todos saben leer y escribir.Tras escuchar los testimonios de personas beneficiarias de Chiapas Puede, el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Armando Contreras Castillo, celebró los esfuerzos del gobierno de Eduardo Ramírez a través de este programa, el cual calificó como un referente nacional al posicionar a la entidad como líder en alfabetización. Informó que en 2025 se ha logrado alfabetizar a 90 mil 446 personas, cifra que contrasta con las 6 mil personas atendidas durante todo el año anterior.Asimismo, reconoció al pueblo de Nicolás Ruiz por convertirse en el primer municipio libre de analfabetismo. “Esta es la fuerza de la organización de las comunidades indígenas y de ladeterminación de un pueblo que quiere aprender a escribir su propia historia. Son un ejemplo para que los otros 123 municipios también levanten bandera blanca”, subrayó.Por su parte, el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, enfatizó que, después de recuperar la paz, el gobierno de la Nueva ERA ha derrotado a otro enemigo en Nicolás Ruiz: la ignorancia. Detalló que, mediante Chiapas Puede, 680 mujeres y hombres aprendieron a leer y escribir, lo que ha transformado al municipio en una auténtica comunidad de aprendizaje. “Esta bandera blanca también es un logro colectivo de su gente”, destacó.El director general del Instituto de Evaluación, Profesionalización y Promoción Docente de Chiapas, René Gregorio Velázquez Santiago, señaló que Chiapas Puede representa un verdadero acto de justicia social al garantizar el derecho a la alfabetización. Resaltó el trabajo coordinado con las autoridades ejidales para alcanzar la meta de que cada familia aprenda a leer y escribir y tenga una vida más digna.El comisariado de bienes comunales de Nicolás Ruiz, Amadeo López Méndez, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez el respaldo otorgado a través del programa Chiapas Puede, el cual ha impulsado avances significativos en la educación del municipio durante el primer año de gobierno. Asimismo, reconoció los apoyos productivos que han contribuido al desarrollo local.En representación de las personas beneficiarias de Chiapas Puede, YeniClaribel López Pérez expresó su agradecimiento al gobernador Eduardo Ramírez y compartió que, gracias a este programa, pudo cumplir el anhelo de aprender a leer y escribir, algo que durante muchos años parecía inalcanzable y que ha significado un cambio profundo en su vida, además de una nueva oportunidad para salir adelante. Boletín Oficial