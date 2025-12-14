ARIES: (21 marzo-20 abril) Es un momento clave para que tu voz sea escuchada y para coordinar tus expresiones con el objetivo de alcanzar un beneficio tangible

TAURO: (21 abril-20 mayo) Es crucial soltar esa meta o situación a la que te has aferrado y que no se concreta. Todavía te falta un tramo de espera, o bien, debes revisar y potenciar tus estrategias.

GÉMINIS: (21 mayo-21 junio) Tu capacidad para contagiar este entusiasmo es inmensa, garantizando que todos a tu alrededor pasen momentos agradables.

CÁNCER: (22 junio-22 julio) Descubrirás una motivación renovada y profunda en todo lo que implique organización y planificación. Aprovecha esta energía para dar forma a tus deseos.

LEO: (23 julio-22 agosto) Te vuelves altamente compatible con aquellos que están en tu misma sintonía o que comparten tu visión del mundo. Te relacionas con facilidad.

VIRGO: (23 agosto-22 septiembre) Es el día para establecer límites claros sobre lo que consumes. Aunque te dé placer, es necesario tomar medidas definitivas para consolidar y proteger tu salud.

LIBRA: (23 septiembre-22 octubre) Podrás verte más hábil e influenciado favorablemente para terminar este año con broche de oro, aplicando las lecciones necesarias para triunfar.

ESCORPIÓN: (23 octubre-21 noviembre) La manera asertiva en que abordes temas incómodos, te permitirá abogar por tus necesidades y definir acuerdos en común que beneficien a todas las partes.

SAGITARIO: (22 noviembre-21 diciembre) Tu persona se muestra sumamente capaz y muy lúcida sobre tus decisiones, lo que te permite avanzar con confianza e inspiración.

CAPRICORNIO: (22 diciembre-21 enero) Podrás establecer metas sólidas y estructurar tus planes de manera magistral, aprovechando esta influencia para demostrar tu disciplina.

ACUARIO: (22 enero-19 febrero) Una consecuencia directa de acciones o malas decisiones pasadas, se manifiesta con una prueba decisiva para entrar en otra etapa de tu vida.

PISCIS: (20 febrero-20 marzo) Logras pertenecer al lugar o ambiente donde tu esfuerzo será bien remunerado, ya que la alineación astral está destinada a darte recompensas. SUN