Regreso a Clases en Chiapas Transcurrirá Sin Incidentes: Magisterio

*Todos a Clases el Próximo 12 de Enero

Tapachula, Chiapas 7 de Enero del 2026.– Este lunes 12 de enero de 2026, el sistema educativo chiapaneco reanudara actividades de manera generalizada. De acuerdo con el profesor David Guzmán, representante del Bloque Democrático Vamos 40, el retorno a las aulas se desarrollara con un “saldo blanco”, al incorporarse más de 55 mil docentes de la Sección 7 y alrededor de 33 mil de la Sección 40.

Aunque el inicio del ciclo escolar se dara sin contratiempos mayores, el magisterio advirtió que la operación del sistema educativo continúa enfrentando serias limitaciones, principalmente en materia administrativa y de infraestructura



El regreso será total, pero existen problemas de fondo que no pueden seguir postergándose, señaló.Uno de los rezagos más graves corresponde al abandono de planteles educativos. En Chiapas se mantienen detenidos los procesos de construcción o reconstrucción de al menos 56 escuelas, algunas de ellas inconclusas desde 2014.La situación es más crítica en la región Costa, donde se reportan más de 22 centros escolares afectados en municipios como Tapachula, Tonalá y Arriaga, resultado de obras federales inconclusas y daños ocasionados por sismos que no fueron atendidos en su totalidad.En el ámbito laboral, el magisterio mantiene una agenda de demandas que será presentada esta semana ante la Secretaría de Educación.Entre los principales reclamos destacan los pagos pendientes a docentes del programa PRODET, con adeudos acumulados de más de 11 años, así como atrasos salariales a maestros interinos y de reciente contratación.Asimismo, los trabajadores de la educación denunciaron deficiencias en los servicios de salud, como el desabasto de medicamentos y la falta de mantenimiento en las clínicas del ISSTECH.A ello se suma la exigencia de eliminar el sistema de la USICAMM y restituir el esquema de “Cadenas de Cambio”, al considerar que garantiza procesos más justos y transparentes.Pese a este panorama, el profesor aseguró que el magisterio mantendrá su compromiso con la educación de niñas, niños y jóvenes chiapanecos. No obstante, advirtió que la estabilidad del ciclo escolar dependerá de que las autoridades atiendan de manera efectiva los rezagos históricos en infraestructura y los derechos laborales del sector educativo. EL ORBE/Nelson Bautista