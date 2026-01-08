En Este 2026 Perfila Repunte Económico en la Frontera Sur: CANACO

Tapachula, Chiapas; 7 de enero de 2026.- Luego de un periodo marcado por ajustes administrativos y reordenamientos presupuestales, el sector productivo de la frontera sur vislumbra un escenario favorable para este 2026.

Así lo afirmó Jorge Zúñiga Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) de Tapachula, quien anticipó un año de crecimiento sostenido impulsado por la seguridad y proyectos estratégicos de los gobiernos federal y estatal.

El líder empresarial describió el ciclo 2024-2025 como una etapa de transición compleja, derivada principalmente de los cambios de administración y del retraso de hasta cuatro meses en la liberación de recursos públicos, lo que frenó temporalmente la obra pública y la dinámica económica en los municipios.

Subrayó que, durante 2025, la prioridad gubernamental fue el fortalecimiento de la seguridad. En ese contexto, recordó los acuerdos estatales que limitaron horarios comerciales nocturnos como una medida necesaria para avanzar en la recuperación de la paz, aun cuando representó un impacto directo en la actividad económica.

Otro de los retos para el comercio local fue la disminución del turismo de compras proveniente de Guatemala, debido a la percepción de inseguridad que se vivio en la zona fronteriza.

El presidente de CANACO reconoció que este flujo es clave para Tapachula y destacó la importancia de reconstruir la confianza del visitante centroamericano mediante acciones institucionales firmes y responsables.

De cara a 2026, el panorama es alentador. La expectativa de crecimiento se apoya en la consolidación del Estado de Derecho y en proyectos de alto impacto, como la operación de la Línea K del ferrocarril, el fortalecimiento de la conectividad regional, los programas federales de Vivienda del Bienestar, la modernización de guarderías del IMSS y el aprovechamiento de incentivos fiscales para posicionar a Tapachula como un nodo logístico y portuario estratégico.

Zúñiga Rodríguez convocó a comerciantes y prestadores de servicios a avanzar hacia la formalidad y a integrarse a la CANACO, al considerar que la organización gremial es fundamental para cumplir con la normatividad, acceder a beneficios y detonar nuevas oportunidades de desarrollo.

Si trabajamos alineados con los proyectos municipales, estatales y federales, 2026 será un gran año, dijo. EL ORBE/Nelson Bautista