jueves, enero 8, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaLocalDenuncian Abusos a Personas Mayores en el Transporte Público de Tapachula
Local

Denuncian Abusos a Personas Mayores en el Transporte Público de Tapachula

0
17

*Choferes Insisten en Cobrar 11 Pesos el Pasaje sin Autorización de la SMyT

Tapachula, Chiapas 7 de Enero del 2026.– Organizaciones sociales de izquierda denunciaron abusos reiterados en el transporte público colectivo de Tapachula, donde choferes y concesionarios estarían cobrando una tarifa no autorizada, además de incurrir en prácticas discriminatorias contra personas adultas mayores y pensionados.
José Antonio Chol Ruíz, integrante de la coordinación del bloque de organizaciones de izquierda “Siempre”, informó que durante una reciente asamblea con pensionados de la tercera edad se documentaron múltiples quejas por el cobro indebido del pasaje y la negativa de algunas combis a detenerse para permitirles abordar. Señaló que el incremento de tarifa de 11 pesos en rutas urbanas únicamente fue autorizado para Tuxtla Gutiérrez, por lo que su aplicación en Tapachula carece de sustento legal.
De acuerdo con la denuncia, aunque existen choferes que mantienen el cobro de diez pesos autorizado, otros exigen el pago adicional de 11 pesos de manera arbitraria, afectando principalmente a los sectores más vulnerables. La situación, afirmó, evidencia la falta de supervisión y difusión por parte de la Coordinación de Movilidad y Transporte del estado.
Chol Ruíz subrayó que más que sancionar a los choferes —quienes perciben ingresos limitados y enfrentan cuotas elevadas impuestas por los concesionarios— es indispensable que el gobierno estatal informe de manera clara y masiva a la población sobre las tarifas vigentes, a fin de frenar los abusos y empoderar a los usuarios.
El activista advirtió que un incremento al pasaje en este momento representaría un golpe severo a la economía familiar, particularmente en una ciudad fronteriza como Tapachula, donde el costo de vida es elevado y el flujo económico es limitado. “Aquí no hay el turismo que se presume; hay migrantes y familias con recursos escasos”, señaló.
Finalmente, denunció que, pese a los constantes ajustes al pasaje, el transporte público continúa operando con unidades obsoletas, en malas condiciones y con exceso de concesiones, lo que pone en riesgo a los usuarios. La falta de regulación y la permisividad oficial, concluyó, han convertido el transporte colectivo en un problema social que sigue sin atenderse de fondo. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Denuncian Abusos a Personas Mayores en el Transporte Público de Tapachula
Artículo anterior
Continúa Operativo Para Localizar a Cinco Pescadores Desaparecidos de Puerto Madero
Artículo siguiente
En Este 2026 Perfila Repunte Económico en la Frontera Sur: CANACO
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina desde Morelos. Jueves 08 de enero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Fundación CIJAHO Lleva Alegría a la Niñez de Frontera Hidalgo en Día de Reyes

Al Instante staff - 0
En el marco de la celebración del Día de Reyes Magos, la Fundación CIJAHO realizó una jornada solidaria en comunidades de Frontera Hidalgo, donde...
Leer más

Desde el Soconusco, impulsa Juan Carlos Moreno Guillén una justicia más humana

Al Instante staff - 0
Refrendando su compromiso por una justicia más humana y cercana, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV