CULMINA LA EXPO FERIA TAPACHULA 2026

• Tras once días, la EFT se consolida como la feria más importante de la región Soconusco.

Tapachula, Chiapas, 15 de marzo 2026.- Luego de once días, la edición 63 de la Expo Feria Tapachula (EFT) 2026, llegó a su fin, consolidándose como la feria ganadera, agrícola, comercial y empresarial más importante de la región.

Durante su mensaje de clausura, el presidente del Patronato de la EFT 2026, Emilio Barrios Solano, agradeció el respaldo del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar y del alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, quienes apoyaron a esta muestra desde los rubros de seguridad, infraestructura, promoción y difusión para hacer de la feria de Tapachula la más importante de esta zona de Chiapas.

Barrios Solano, destacó que durante once días se presentaron espectáculos de calidad para toda la familia, se ofrecieron juegos mecánicos gratis para niños y adultos, se desarrollaron conciertos en el Foro Masivo con artistas de talla internacional además de las actividades culturales que todos los días se presentaron con artistas locales y de otras naciones en el Foro Cultural.

Se realizó la Primera Feria Agroindustrial del Soconusco en coordinación con la Secretaría del Campo del gobierno del estado, con la participación de 75 expositores en las instalaciones de la zona ganadera, donde también se desarrollaron actividades relacionadas con este sector para toda la familia.

Maylen I, por su parte, agradeció a todas las familias de Tapachula y la región que visitaron la EFT 2026 y que con su apoyo hicieron de esta feria la más importante de la zona de Chiapas.