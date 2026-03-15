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¿Dónde empezó a corregirse el rumbo? Empezó donde la espera se había vuelto costumbre: Eduardo Ramírez

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Ante más de 25 mil personas reunidas en Oxchuc, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la Declaratoria por la Prosperidad de los Pueblos Históricamente Olvidados, una iniciativa integral en la que diversas dependencias coordinarán esfuerzos para atender las necesidades de los 12 municipios con mayor rezago en la entidad. Destacó que este acto marca el inicio de una nueva etapa de prosperidad y transformación para Chiapas, mediante la puesta en marcha de programas y acciones en educación, salud, alimentación, medio ambiente, caminos, servicios básicos y productividad, entre otros rubros, con una inversión superior a 2 mil 694 millones de pesos prevista para el ejercicio 2026.

En este marco, el mandatario reconoció el modelo de prosperidad promovido por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el cual coloca en el centro de las políticas públicas a quienes más lo necesitan. Posteriormente, el Ramírez Aguilar inauguró la rehabilitación y equipamiento del Hospital Básico Comunitario de Oxchuc, obra en la que se invirtieron más de 16 millones de pesos. Asimismo, entregó una ambulancia, marcando así la primera acción del plan de atención dirigido a estos municipios.

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