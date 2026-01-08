Continúa Operativo Para Localizar a Cinco Pescadores Desaparecidos de Puerto Madero

Tapachula, Chiapas; 7 de enero de 2026.- A seis días del reporte oficial por la desaparición de dos embarcaciones menores, autoridades estatales mantienen y refuerzan el operativo de búsqueda para dar con el paradero de cinco pescadores originarios de Puerto Madero, extraviados en el litoral chiapaneco.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Protección Civil, informó que las acciones de localización se desarrollan de manera coordinada con la Secretaría de Marina (SEMAR) y cooperativas pesqueras de la región, tanto por aire como por mar.

Joaquín Ernesto Montes Molina, delegado de Protección Civil en la Región 10 Soconusco Alto, precisó que el último contacto con los tripulantes ocurrió el 30 de diciembre alrededor de las 08:00 horas.

Tras perder comunicación, el reporte formal de desaparición se emitió el 2 de enero, activándose de inmediato los protocolos de emergencia.

Las labores incluyen patrullajes marítimos especializados a cargo de la SEMAR, que recorren un radio aproximado de 80 millas náuticas mediante patrones de búsqueda en zigzag y espiral.

De forma paralela, Protección Civil del Estado realiza sobrevuelos constantes en todo el litoral chiapaneco con una aeronave tipo Cessna para ampliar el rango de detección.

Asimismo, entre siete y ocho embarcaciones de cooperativas pesqueras locales se suman diariamente al operativo durante sus jornadas de pesca, siguiendo las indicaciones de la Capitanía de Puerto.

Debido a las corrientes marinas, el área de búsqueda se ha extendido hacia aguas de Guatemala. En este contexto, pescadores del país vecino colaboran activamente tras recibir los boletines de localización, como parte de la llamada “hermandad pesquera” que une a trabajadores del mar de ambos países.

Durante una reunión celebrada en la Capitanía de Puerto con familiares de los desaparecidos y propietarios de las embarcaciones, las autoridades reiteraron su compromiso de mantener los recorridos de búsqueda sin interrupción.

El operativo continúa con patrullajes rutinarios y existe un boletín nacional y estatal para que cualquier embarcación que detecte algún indicio lo reporte de inmediato, señaló el delegado, quien pidió a los familiares mantener la esperanza mientras se agotan todas las capacidades operativas disponibles.

Hasta el momento no se han localizado restos de las embarcaciones ni pertenencias de los tripulantes, por lo que la búsqueda permanece activa de manera permanente a través de los recorridos de vigilancia de la Armada de México. EL ORBE/Nelson Bautista