Desde el Soconusco, impulsa Juan Carlos Moreno Guillén una justicia más humana

Refrendando su compromiso por una justicia más humana y cercana, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Carlos Moreno Guillén, realizó un recorrido por las instalaciones de la sede judicial en la región del Soconusco.

Durante esta visita, acompañado por el diputado presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, Freddy Escobar Sánchez, Moreno Guillén saludó a las y los trabajadores, a quienes les brindó un caluroso mensaje deseando que este año 2026 sea un año productivo, donde se sigan privilegiando las buenas prácticas y una atención ciudadana más sensible.

Asimismo, el titular de la casa de la justicia les exhortó a seguirse desempeñando de manera profesional, con ética y transparencia, pero, sobre todo, con un gran sentido humano.

1 de 14

En esta jornada, junto a la presidenta del Voluntariado, Dalal Rabban Castell, visitaron el Lactario de la sede judicial de este distrito, donde las madres trabajadoras y las personas usuarias en estado de lactancia cuentan con un espacio digno, higiénico y seguro.

De igual manera, el presidente Juan Carlos Moreno Guillén pudo constatar las condiciones y áreas de oportunidad que presentan los edificios y las instalaciones, para continuar mejorando los entornos laborales y los espacios de atención y servicio.

Por su parte, las y los integrantes de la familia judicial pertenecientes a los juzgados en materia Familiar, Civil y Laboral, de las Salas Regionales, de la subdirección regional del Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), del Instituto de la Defensoría Pública, de los juzgados del Ramo Penal y de los juzgados de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, refrendaron su confianza y apoyo al magistrado presidente, para que, juntas y juntos, sigan impartiendo una justicia más humana con la que se fortalezca una cultura de paz.