Yamil Melgar celebra junto a la niñez tapachulteca

Con un festejo lleno de sonrisas, alegría y momentos de convivencia familiar, el presidente municipal, Yamil Melgar, encabezó en el Parque Recreativo Los Cerritos la celebración del Día de Reyes.

Durante el evento, niñas y niños de distintas colonias y comunidades disfrutaron de una tarde especial preparada para ellos, donde la diversión, el entusiasmo y la magia de esta tradicional fecha se hicieron presentes, fortaleciendo los lazos familiares y promoviendo espacios de sana convivencia.

El alcalde estuvo acompañado por las regidoras Adriana Blas Solís, Janeth Leticia Luengo Sánchez y Bertha Moreno Espinosa, quienes refrendaron el compromiso del Gobierno Municipal de impulsar acciones que promuevan el bienestar, la alegría y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

Cabe mencionar que la celebración del Día de Reyes forma parte de las políticas de cercanía social impulsadas por el Gobierno Municipal, enfocadas en generar entornos seguros, incluyentes y propicios para el desarrollo social, cultural y emocional de las niñas y los niños.

Para concluir, el edil refrendó su compromiso de seguir trabajando con humanismo para fortalecer el tejido social y construir una ciudad más justa, solidaria e incluyente, donde el bienestar de las familias y el desarrollo integral de la niñez sean una prioridad permanente.