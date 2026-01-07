Eduardo Ramírez encabeza la Primera Reunión Estatal de Protección Civil 2026

Al encabezar la Primera Reunión Estatal de Protección Civil 2026, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar donde convocó a mantener el trabajo coordinado y en unidad entre autoridades federales, estatales y municipales, con el propósito de prevenir riesgos durante la temporada invernal, así como ante el próximo periodo de sequía y altas temperaturas, factores que incrementan la incidencia de incendios.

En este acto, donde estuvieron presentes representantes de las Fuerzas Armadas; integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, del Gabinete de Seguridad federal y estatal; así como alcaldes y alcaldesas, el mandatario remarcó que estas acciones refrendan el compromiso de sumar esfuerzos con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para llevar la protección civil a todas las comunidades de Chiapas. En ese sentido, llamó a sumar voluntades por el bienestar y la prosperidad compartida.