jueves, enero 8, 2026
Eduardo Ramírez encabeza la Primera Reunión Estatal de Protección Civil 2026

Al encabezar la Primera Reunión Estatal de Protección Civil 2026, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar donde convocó a mantener el trabajo coordinado y en unidad entre autoridades federales, estatales y municipales, con el propósito de prevenir riesgos durante la temporada invernal, así como ante el próximo periodo de sequía y altas temperaturas, factores que incrementan la incidencia de incendios.

En este acto, donde estuvieron presentes representantes de las Fuerzas Armadas; integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, del Gabinete de Seguridad federal y estatal; así como alcaldes y alcaldesas, el mandatario remarcó que estas acciones refrendan el compromiso de sumar esfuerzos con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para llevar la protección civil a todas las comunidades de Chiapas. En ese sentido, llamó a sumar voluntades por el bienestar y la prosperidad compartida.

