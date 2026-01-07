Eduardo Ramírez encabeza la Primera Reunión Estatal de Protección Civil 2026

• Convocó a la unidad para proteger a Chiapas ante riesgos y contingencias

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la Primera Reunión Estatal de Protección Civil 2026, en el marco del Consejo Estatal de Protección Civil, donde convocó a mantener el trabajo coordinado y en unidad entre autoridades federales, estatales y municipales, con el propósito de prevenir riesgos durante la temporada invernal, así como ante el próximo periodo de sequía y altas temperaturas, factores que incrementan la incidencia de incendios en diversas regiones de la entidad.

Acompañado por el comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González; el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, J. Inés Meléndez Estrada; el representante de la XXII Zona Naval, José Rafael Duncan Dekin; integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, del Gabinete de Seguridad federal y estatal; así como por alcaldes y alcaldesas, el mandatario remarcó que estas acciones refrendan el compromiso de sumar esfuerzos con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para llevar la protección civil a todas las comunidades de Chiapas.



Al reconocer los resultados favorables en la disminución de incendios, pidió no bajar la guardia y reforzar las tareas de prevención, en especial aquellas que se desarrollan en los municipios, como la construcción de brechas cortafuego en los ejidos. De igual forma, instó a fortalecer las estrategias para evitar accidentes en los hogares, mantener el monitoreo permanente del volcán Chichonal y ampliar la vigilancia en carreteras, a fin de reducir riesgos de percances viales.

Ramírez Aguilar explicó que el gobierno de la Nueva ERA trabaja bajo la filosofía del buen vivir, en la que una de las premisas fundamentales es la protección de la madre tierra; de ahí la relevancia de intensificar las acciones de restauración de microcuencas y de prevención de incendios. En ese contexto, llamó a las presidentas y los presidentes municipales a sumar voluntades por el bienestar y la prosperidad compartida. “De nuestra parte, trabajaremos sin distinción partidista, ni religiosa, y con una actitud muy clara: servir al pueblo de Chiapas”, expresó.

El secretario de Protección Civil y secretario técnico del Consejo Estatal de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, destacó que la integración de este consejo permite articular esfuerzos interinstitucionales, fortalecer la prevención y la gestión del riesgo, garantizar el cumplimiento del marco legal y promover una protección integral y humanista. Añadió que también consolida la preparación ante contingencias y representa un compromiso firme del Gobierno del Estado con la seguridad, la protección de la vida y el bienestar de las y los chiapanecos.

En su carácter de secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Protección Civil, la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando, convocó a los ayuntamientos a actuar con empatía, firmeza y eficacia, y a sumarse de manera decidida a las acciones orientadas a salvaguardar la tranquilidad de las familias chiapanecas ante cualquier escenario de riesgo. Enfatizó la importancia de fortalecer la prevención y optimizar la capacidad de respuesta inmediata, mediante una actuación unificada frente a emergencias.

Tras tomar protesta a las y los integrantes del Consejo Estatal para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil del Estado de Chiapas 2026, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, exhortó a conducirse con estricto apego a la legislación en la materia, a fin de proteger la vida y la integridad de las y los chiapanecos.

Estuvieron presentes el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; los secretarios de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, y de Salud, Omar Gómez Cruz; la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart; la diputada presidenta de la Comisión de Protección Civil, Flor de María Guirao Aguilar; el director general del Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas, José Luis Sánchez García; el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas; entre otros.