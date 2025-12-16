miércoles, diciembre 17, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEduardo Ramírez y Omar García Harfuch refrendan compromiso por la paz y...
Al Instante

Eduardo Ramírez y Omar García Harfuch refrendan compromiso por la paz y la seguridad en Chiapas

0
22

• En la Mesa de Paz, el gobernador expresó su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su compromiso y acompañamiento permanente

Con la presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la Mesa de Paz, espacio en el que agradeció el respaldo otorgado a Chiapas para hacer frente a la violencia. En ese marco, también externó su reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su compromiso y acompañamiento permanente, lo cual, afirmó, ha permitido avanzar de manera decidida en el proceso de pacificación del estado.
Durante el encuentro, Omar García Harfuch reconoció la extraordinaria coordinación del Gobierno de Chiapas con las instituciones de seguridad federal y el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y Fiscalía General del Estado. Destacó que estos esfuerzos reflejan una incidencia delictiva a la baja y avances contundentes en el combate a la delincuencia en lo que va de la administración estatal.

Por su parte, el mandatario chiapaneco subrayó que el apoyo brindado a través de la Mesa de Paz Nacional ha sido fundamental para fortalecer el trabajo coordinado entre las distintas instancias, con el objetivo común de llevar a Chiapas a una pacificación donde las familias se sientan seguras y protegidas. “El trabajo conjunto y el compromiso han sido clave para construir un Chiapas en paz”, enfatizó.
En la reunión estuvieron presentes el comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González; el comandante de la 39 Zona Militar, Juan Ernesto Estrada González; el comandante de la 22 Zona Naval, Felipe de Jesús Santillán Murillo; el coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, J. Inés Meléndez Estrada; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; la secretaria General de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; el jefe de la Oficina de Gubernatura, Fernando Bermúdez Velasco; el fiscal federal en el estado, Felipe Neri León Aragón; la titular del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, Farah Gertrudis Cerdio Moisés; así como la secretaria técnica de la Mesa de Paz, María Baldramina Zepeda Melgar, entre otras y otros representantes de instituciones federales y estatales.

Eduardo Ramírez y Omar García Harfuch refrendan compromiso por la paz y la seguridad en Chiapas
Artículo anterior
YAMIL MELGAR INAUGURA BIBLIOTECA PÚBLICA EN EJIDO 20 DE NOVIEMBRE DE TAPACHULA
Artículo siguiente
Poder Judicial dicta 30 años de prisión a responsable del delito de Pederastia Agravada
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Poder Judicial dicta 30 años de prisión a responsable del delito de Pederastia Agravada

Al Instante staff - 0
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento con el compromiso del acceso a la justicia y la protección integral de los derechos...
Leer más

YAMIL MELGAR INAUGURA BIBLIOTECA PÚBLICA EN EJIDO 20 DE NOVIEMBRE DE TAPACHULA

Al Instante staff - 0
YAMIL MELGAR INAUGURA BIBLIOTECA PÚBLICA EN EJIDO 20 DE NOVIEMBRE DE TAPACHULA EDUCACIÓN COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN TAPACHULA, CHIAPAS – 16 DE DICIEMBRE DEL 2025 –...
Leer más

Aprehenden a objetivo prioritario por secuestro agravado en Palenque: FGE

Al Instante staff - 0
- Por hechos ocurridos el 1 de agosto de 2019 en el ejido Roberto Barrios La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV