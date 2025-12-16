martes, diciembre 16, 2025
Poder Judicial dicta 30 años de prisión a responsable del delito de Pederastia Agravada

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento con el compromiso del acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria a Mario “N”, por el delito de Pederastia Agravada, cometido en contra de una niña con identidad reservada de nacionalidad guatemalteca.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias orales, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Comitán resolvió imponer a Mario “N” una pena de 30 años de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con la impartición de justicia más humanista, priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, y asegurando que toda conducta que atente contra sus derechos sea sancionada conforme a la ley

