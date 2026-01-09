viernes, enero 9, 2026
Inauguración de la rehabilitación del Libramiento Sur

Tapachula, Chiapas; 9 de enero de 2026.- El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, inauguró la rehabilitación del Libramiento Sur de Tapachula, acompañado por el presidente Yamil Melgar Bravo y autoridades estatales y municipales.

La obra, considerada estratégica para la movilidad y el desarrollo del Soconusco, mejora la conexión de Tapachula con municipios vecinos y la frontera sur, facilitando el tránsito de transporte comercial y de carga.

El presidente municipal Yamil Melgar Bravo destacó que la rehabilitación atiende una demanda histórica de transportistas y sectores productivos, al mejorar la seguridad vial y reducir accidentes y retrasos. Subrayó que Tapachula es un punto clave para la economía del sur del país, al albergar la aduana de Ciudad Hidalgo, donde en 2025 se registraron más de 200 mil operaciones con un valor superior a 164 mil millones de pesos.

Por su parte, el gobernador Ramírez Aguilar reiteró su compromiso con la modernización de la infraestructura carretera, al señalar que su administración trabaja en la rehabilitación de más de 2 mil kilómetros de vialidades estatales con alto impacto social y económico.

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, informó que la rehabilitación abarca 11.7 kilómetros, con una inversión superior a 74 millones de pesos, beneficiando a más de 420 mil habitantes. La obra forma parte del programa estatal Carreteras Vivas.

Durante el evento, el mandatario estatal anunció nuevas obras para Tapachula, entre ellas un Centro de Protección Civil, la primera etapa de la 17 Oriente, así como inversiones en educación, salud e inclusión social.

Con esta inauguración, el gobierno estatal y municipal refrendaron su compromiso de fortalecer la conectividad, la productividad y la calidad de vida en Tapachula y la región del Soconusco. El Orbe / Carlos Montes

