Aprehenden a síndica municipal de Cintalapa: FGE
Al Instante

Aprehenden a síndica municipal de Cintalapa: FGE

– Por abuso de autoridad y contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Sally “N”, como presunta responsable de los delitos de abuso de autoridad y contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, cometido en agravio del erario municipal de Cintalapa de Figueroa.

El 7 de enero de 2026, presuntamente la inculpada, en su carácter de síndica municipal de Cintalapa, autorizó y permitió pagos con recursos públicos a policías municipales sin la certificación de control de confianza requerida, omitiendo denunciar, suspender los pagos o cesar la conducta ilícita, lo que resultó en un perjuicio al erario municipal y al Sistema Estatal de Seguridad Pública.

La indiciada fue puesta a disposición de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Cintalapa de Figueroa, que definirán su situación legal.

La Fiscalía General del Estado procura la paz y seguridad del pueblo, sin importar quién o quiénes cometan los delitos, serán presentados ante la justicia bajo la política de Cero Corrupción y Cero Impunidad.

Pensión Mujeres Bienestar. Coyuca de Benítez, Guerrero
