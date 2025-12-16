miércoles, diciembre 17, 2025
YAMIL MELGAR INAUGURA BIBLIOTECA PÚBLICA EN EJIDO 20 DE NOVIEMBRE DE TAPACHULA

EDUCACIÓN COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN

TAPACHULA, CHIAPAS – 16 DE DICIEMBRE DEL 2025 – El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, encabezó hoy la inauguración de la nueva Biblioteca Pública en el Ejido 20 de Noviembre, un espacio diseñado para fomentar el acceso al conocimiento y la cultura entre niños, jóvenes y adultos.

Acompañando al alcalde y a su esposa Beba Pedrero, la Maestra Mey Lyn Wong, Secretaria de Educación del Ayuntamiento Municipal, y los regidores Rosa Cortés y Edi García, el presidente Yamil Melgar destacó la importancia de este nuevo espacio. «Acercar los libros a nuestras comunidades no es solo una apuesta; es la inversión más fructífera que podemos hacer. Tapachula puede cuando cree en la educación, porque ahí empieza la verdadera transformación. Los libros abren puertas a nuevos mundos y generan oportunidades únicas para que niños, niñas, jóvenes y adultos transformen sus vidas», afirmó.


Esta nueva biblioteca se integra a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, coordinada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que se conforma por 31 redes estatales y 16 delegacionales. Este esfuerzo de coordinación entre los órdenes de gobierno – municipal, estatal y federal – refleja la visión humanista y el firme compromiso con la educación y el desarrollo cultural promovidos por el Gobernador Eduardo Ramírez. Confirmamos que trabajar en unidad siempre trae buenos resultados.

Por su parte, la secretaria Mey Lyn Wong expresó: «Una biblioteca es más que un acervo; es un garante del acceso libre y equitativo a la información, el conocimiento y la cultura. Funciona como espacio vital para el aprendizaje, la lectura, la investigación y la participación comunitaria, además de ser un custodio esencial del patrimonio cultural de nuestra región.»

Con la inauguración de esta biblioteca, Tapachula reafirma su voluntad para transformar, invirtiendo en el futuro de las nuevas generaciones a través de la educación y la cultura.

