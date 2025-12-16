Aprehenden a objetivo prioritario por secuestro agravado en Palenque: FGE

– Por hechos ocurridos el 1 de agosto de 2019 en el ejido Roberto Barrios

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron un mandamiento judicial en contra de Luis “N”, como presunto responsable del delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de una persona de sexo masculino de identidad reservada, por hechos ocurridos el 1 de agosto de 2019 en el ejido Roberto Barrios del municipio de Palenque.

Habitantes realizaron una manifestación y bloqueo en el centro del municipio, exigiendo ser atendidos por el presidente municipal. En ese contexto, la víctima, quien se desempeñaba como director de Seguridad Pública Municipal, salió de una reunión sin portar uniforme, aunque llevaba consigo su equipo de trabajo.

Al encontrarse con el inculpado, este incitó a los manifestantes a detenerlo, por lo que fue interceptado, golpeado y despojado de su arma, radio y celulares. Por indicación del señalado, los manifestantes lo trasladaron al ejido mencionado, donde permaneció privado de su libertad, siendo liberado aproximadamente cinco horas después, una vez que el alcalde llegó a un acuerdo con la comitiva del lugar.

Luis «N» , quien es considerado el Objetivo Prioritario número 65, fue puesto a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Palenque-Catzajá, para que defina su situación legal.

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.