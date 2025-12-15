ARIES (21 marzo-20 abril): Tienes una actitud imponente que se refleja en tus acciones y esfuerzos, y en lo que estás dispuesto a hacer para no estancar tu progreso.
TAURO (21 abril-20 mayo): El afecto mutuo será visible, confirmando si ese sentimiento está bien correspondido o si existe un lazo que ha logrado conexiones especiales.
GÉMINIS (21 mayo-21 junio): Logras identificar todo lo funcional y exitoso que has aplicado para mantenerlo, mejorarlo y dar pasos firmes para «hacer magia» con tus emprendimientos.
CÁNCER (22 junio-22 julio): Estás dispuesto a trabajar tu memoria y acoplar el conocimiento como una herramienta vital para desafiar tus propias limitaciones.
LEO (23 julio-22 agosto): Tomas una organización minuciosa para que te dé tiempo de realizar todo, pues no pretendes quedarte con ganas de nada. Coordinas el tiempo para que todo fluya.
VIRGO (23 agosto-22 septiembre): Las enseñanzas empíricas son clave para sortear los inconvenientes que parecen repetirse. Tienes la posibilidad de reaccionar y abordarlos.
LIBRA (23 septiembre-22 octubre): Abres tu corazón y demuestras lo que sientes por esa persona que ya tienes cautivada. Logras aceptarlo y fluyes por aquellos momentos que despiertan la pasión.
ESCORPIÓN (23 octubre-21 noviembre): Te despides de aquellos defectos de carácter que ya tienes identificados. Tienes una fuerte voluntad para modificar tu forma de ser, y tus actitudes.
SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre): Impulsas a reforzar tus compromisos, aumentar la productividad y a no quedarte conforme, sino a ambicionar todavía más.
CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero): La calidez del buen trato que pones como prioridad contigo mismo te permite darte las atenciones que en este momento requieres.
ACUARIO (22 enero-19 febrero): La resiliencia combinada con la casta (esa fuerza arraigada en tu linaje) podrá llevarte a reforzar estrategias, doblar esfuerzos y no claudicar.
PISCIS (20 febrero-20 marzo): Es un momento propicio para desprenderte materialmente y otorgar un cuidado, alimento, o reforzar el cariño que le tienes a tus mascotas. SUN