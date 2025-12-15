lunes, diciembre 15, 2025
Lalo Salazar Recuerda con Amor la Relación con Laura Flores

Lalo Salazar sigue guardando el mejor recuerdo de Laura Flores, con quien sostuvo un romance que, aunque corto, causó tanta aceptación entre los seguidores de la expareja que, luego de meses de la ruptura, hay quienes siguen asociándolos y guardando las esperanzas de que, un día, se den una segunda oportunidad.
A poco de que acabe el año, el presentador de noticias cuenta que fue un año muy gratificante pues, a pesar de que tuvo malas rachas, fueron más los buenos momentos que guarda del 2025; uno de ellos, su relación con Laura Flores, como reconoció al canal de noticias de Tony Stars. “Increíble, un año muy padre, Laura es una mujer increíble, me encantó haber tenido esta relación, aprendí mucho con ella, es una mujer increíble en todos los sentidos, una gran mamá, para mí fue algo muy bonito”.
Salazar se refirió muy positivamente a la actriz, pues a pesar de que, desde hace meses, perdió toda comunicación con ella, no olvida los buenos momentos que compartieron durante su noviazgo, el cual duró poco más de tres meses.
«Desgraciadamente, se acabó el amor, se acabó la relación de pareja, pero eso no quita que la siga queriendo mucho como persona que es, no sé por qué no cuajó, pero de que la sigo queriendo, de que la sigo admirando, sí, mucho; desde que terminamos ya no he tenido contacto con ella”, ahondó. SUN

Lalo Salazar Recuerda con Amor la Relación con Laura Flores
