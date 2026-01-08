jueves, enero 8, 2026
spot_img
InicioAl InstanteRefuerzan Seguridad en Escuelas de Tapachula para Proteger a Estudiantes
Al Instante

Refuerzan Seguridad en Escuelas de Tapachula para Proteger a Estudiantes

0
13

Refuerzan Seguridad en Escuelas de Tapachula para Proteger a Estudiantes

• Autoridades sostiene mesa de trabajo con directivos escolares y comités de padres de familia.

Tapachula, Chiapas; 8 de enero de 2026.- Ante la creciente preocupación de padres de familia por la seguridad de sus hijos, autoridades estatales y municipales reforzaron las acciones de vigilancia y prevención en planteles educativos de Tapachula, como parte de una estrategia enfocada en proteger a niñas, niños y jóvenes de la región Soconusco.

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el Secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; y el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, sostuvieron una mesa de trabajo con directivos escolares y comités de padres de familia de las preparatorias 1, 2 y 3, donde se escucharon inquietudes y se definieron acciones concretas para reducir riesgos dentro y fuera de los centros educativos. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Artículo anterior
Regresa el fútbol mexicano 2026, y acontinuación te dejamos el calendario.
Artículo siguiente
Buscan Concientizar a Productores de Ganado para Continuar Eliminando Gusano Barrenador
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Buscan Concientizar a Productores de Ganado para Continuar Eliminando Gusano Barrenador

Al Instante staff - 0
• Es un riesgo para la salud pública de la entidad; advierten. Tapachula, Chiapas; 8 de Enero de 2026.- Ante el problema de la plaga del...
Leer más

Regresa el fútbol mexicano 2026, y acontinuación te dejamos el calendario.

Al Instante staff - 0
Leer más

Juan Carlos Moreno Guillén asistió a una reunión con integrantes del Colegio de Notarios de Tapachula

Al Instante staff - 0
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, como parte de su...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV