Refuerzan Seguridad en Escuelas de Tapachula para Proteger a Estudiantes

• Autoridades sostiene mesa de trabajo con directivos escolares y comités de padres de familia.

Tapachula, Chiapas; 8 de enero de 2026.- Ante la creciente preocupación de padres de familia por la seguridad de sus hijos, autoridades estatales y municipales reforzaron las acciones de vigilancia y prevención en planteles educativos de Tapachula, como parte de una estrategia enfocada en proteger a niñas, niños y jóvenes de la región Soconusco.

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el Secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; y el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, sostuvieron una mesa de trabajo con directivos escolares y comités de padres de familia de las preparatorias 1, 2 y 3, donde se escucharon inquietudes y se definieron acciones concretas para reducir riesgos dentro y fuera de los centros educativos. EL ORBE/ Mesa de Redacción.