Operativo en Mazatán, Pakales Detienen a Policías Municipales

Mazatán, Chiapas; 08 de Enero.- En un despliegue de fuerza sin precedentes, elementos del grupo de Operaciones Especiales y la Guardia Estatal, irrumpieron en este municipio de Mazatán para cumplimentar el aseguramiento de varios policías municipales, presuntamente vinculados con redes del tráfico de indocumentados y el crimen organizado.

Desde tempranas horas, una columna de más de 15 unidades motoras, incluyendo vehículos blindados y camionetas del grupo de reacción inmediata «Pakal» y el vehículo tanque denominado «Rino», Arribaron a la cabecera municipal.



El operativo, que sumó a más de 60 efectivos estatales, tomó por sorpresa a la corporación local que se vio rebasada por la presencia de las fuerzas estatales y federales.Aunque las autoridades han mantenido hermetismo sobre la cifra exacta de oficiales Municipales detenidos, Fuentes extraoficiales confirmaron que los elementos fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la Fiscalía en Tapachula ubicada en el Boulevard Príncipe Akishino.Se espera que en las próximas horas sean remitidos a Tuxtla Gutiérrez para continuar con las investigaciones.La investigación apunta a que la Policía Municipal, bajo la administración de la alcaldesa Sara Barrera Solís, permitía o facilitaba el libre tránsito de migrantes.Se indaga también la operación de lanchas rápidas provenientes de Guatemala, las cuales presuntamente utilizan las comunidades de Barra de San Simón y Barra de San José, de las costas de Mazatán para reabastecerse de combustible y mover cargamentos de sustancias ilícitas y migrantes.Mientras los uniformados eran trasladados, la población mazateca no ocultó su indignación, indicando que en los últimos meses el municipio se ha sumergido en una ola de violencia que incluye robos con violencia a comercios y casas habitación, ejecuciones y enfrentamientos con armas de fuego, ya que existe impunidad total para grupos delictivos que operan a plena luz del día en el municipio.«La seguridad les quedó grande a las autoridades municipales, quienes fueron rebasadas o compradas, y hoy vemos por qué la policía podría estar del lado equivocado», señaló un habitante bajo anonimato.La falta de una estrategia de seguridad por parte de Sara Barrera Solís, ha llevado a los ciudadanos a exigir la reinstalación y permanencia definitiva del Ejército Mexicano y del Grupo Pakal para recuperar la paz en este bello municipio, identificado por ser zona turística. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda