Toluca es Bicampeón del Apertura 2025 de la Liga MX

Toluca, Méx, 14 de Diciembre.-El cielo se volvió a pintar de escarlata. Los Diablos Rojos defendieron su corona y conquistaron el bicampeonato de la Liga MX. Espectacular cierre de año para un equipo que lo ganó todo.

Con un 2-1 en la vuelta, 2-2 global y 9-8 en tanda de penaltis, el Toluca derrotó a los Tigres y logró la hazaña. De la mano de su capitán y talismán, levantó el trofeo del Apertura 2025.

La muerte súbita fue cardíaca. Alexis Vega, quien vino desde la banca y reapareció tras su lesión, se convirtió en el héroe. Nadie mejor que él para robarse los reflectores. Fue hasta la ejecución número 24, entre ambos equipos.



1 de 4

Luis García, el portero por el que Antonio Mohamed apostó en lugar de Hugo González, respondió con creces. Atajó dos penaltis en la serie decisiva, antes de que Vega anotara el del título.Luego del tiempo reglamentario, el marcador global no se movió y hubo necesidad de jugar el siempre emotivo alargue.Se vivió una media hora de pura intensidad y dramatismo, pero todo se tuvo que definir en la tanda de penaltis.Ahí, la diferencia radicó en el buen pie de Vega y las dos atajadas de García, quien ya se ha ganado un lugar en la de por sí rica historia del club mexiquense.El Toluca es bicampeón del futbol mexicano, conquistó su título de Liga número 12 y alcanzó a las Chivas, como el segundo máximo ganador. Es hora de considerarlo como uno de los grandes de México. Incluso, por encima del Cruz Azul y los Pumas, junto al América y al Guadalajara.Datos* 9 campeonatos logrados por los mexiquenses en los torneos cortos.* 5 cetros ha conquistado Antonio Mohamed como entrenador.* 5 clubes han ganado títulos al hilo, en certámenes a una vuelta. Sun