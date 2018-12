Se Conforman 30 Autodefensas Civiles Para Combatir Inseguridad en Tapachula

Juan Alfredo Hidalgo, el declarante.

* MANIFIESTAN QUE APLICARÁN LA LEY POR PROPIA MANO CONTRA LOS DELINCUENTES, ANTE INCAPACIDAD DE LAS AUTORIDADES.

* POROSIDAD DE LA FRONTERA SUR DEBE SER TRATADA COMO TEMA DE SEGURIDAD NACIONAL, AFIRMA LA ASOCIACIÓN LIBERAL DE ABOGADOS DE LA FRONTERA SUR.

Tapachula, Chiapas; 15 de Diciembre.- “La estrategia en materia de seguridad que implementaron las autoridades en Tapachula y en los municipios aledaños para este año, fracasaron”, sostuvo Juan Alfredo Hidalgo Cabrera, en representación de la Asociación Liberal de Abogados de la Frontera Sur.

Entrevistado luego de sostener una reunión en esa materia con titulares de organismos productivos de la región, el especialista en derecho dijo que, en base a datos oficiales, la delincuencia está rebasando la capacidad de las autoridades locales.

Lamento que este sábado se haya dado el tercer enfrentamiento armado en la ciudad, donde falleció un civil a manos de elementos de la Policía Municipal.

Recordó que el pasado 16 de Noviembre ocurrió el primer caso de esos, donde durante poco más de una hora se dispararon alrededor de mil cartuchos de armas de alto poder en un área residencial del fraccionamiento Los Laureles, en donde hubo varios detenidos.

Una semana después, los uniformados se enfrentaron con ladrones en calles de la colonia Lomas de Sayula, dejando como saldo a dos muertos y varios heridos.

Sin embargo, precisó que persisten delitos como robo de vehículos, motocicletas y viviendas; asaltos armados en contra de transeúntes y empresas; homicidios, narcomenudeo, extorsiones, agresiones, ataques sexuales, entre otros.

Ha sido muy marcado que, cuando llegó la Gendarmería y otras corporaciones policíacas a la región fronteriza, los índices delictivos se redujeron, remarcó, pero al regresar los uniformados a sus lugares de adscripción, los niveles de inseguridad nuevamente aumentaron.

Es sumamente preocupante también la emigración de miembros de pandillas juveniles, como la Mara Salvatrucha 13 y la Barrio 18, desde Centroamérica a Chiapas, dijo.

Y es que, reportes de la Fiscalía Regional, señalan que este año han sido detenidos en Tapachula decenas de elementos de esas pandillas, quienes eran buscados en sus países con órdenes de aprehensión por delitos como homicidio, terrorismo, asalto armado, extorsión, narcotráfico, secuestro, entre otros.

Comentó que hay otras omisiones de parte de las autoridades municipales que contribuyen a que los delincuentes operen en diversas zonas de la ciudad, como la falta de alumbrado público y la vigilancia policíaca.

Según dijo, han acudido al actual Gobierno Municipal para que se atiendan esos dos problemas en algunos sectores de la ciudad, pero hasta ahora no les han dado repuesta alguna.

Mientras, la sociedad de Tapachula, sobre todo aquella que ha sido blanco fácil de la delincuencia, decidieron actuar y, hasta el momento, según reveló, ya hay conformados más de 30 grupos de autodefensas civiles en Tapachula, donde sus miembros han advertido que aplicarán la ley por sus propias manos, en el momento de que detengan a algún delincuente.

Se pronunció porque se intensifiquen los operativos de verificación migratoria en toda la región, para vigilar que en los flujos migratorios no se infiltren personas del crimen organizado o con antecedentes penales.

Reconoció que hay un aumento considerable en la participación de centroamericanos en los delitos cometidos en la región y que algunos de ellos han manifestado que es su primera vez como delincuentes, pero la necesidad los ha llevado a buscar cómo sobrevivir.

También hizo hincapié que la porosidad de la frontera sur ha sido un problema permanente durante décadas, pero que por alguna causa no ha sido atendido.

“Consideramos que los temas que comprenden a la franja limítrofe entre Chiapas y Guatemala deben de ser tratados como de seguridad nacional, por la importancia y las repercusiones que tienen para todo el país”, insistió al poner ejemplo lo ocurrido con los maras, las caravanas de centroamericanos y toda la mercancía que ingresa de contrabando.

Por todo ello, afirmó que hay confianza que, con el nuevo Gobierno Federal y el Estatal, se aplicarán acciones coordinadas para garantizar no sólo la soberanía nacional y la seguridad, sino también la paz de la sociedad y sus visitantes, incluyendo a quienes buscan invertir en la región. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello