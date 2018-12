Entre Dimes y Diretes, Diputados Aprueban Presupuesto de Egresos 2019

* EL PRI, PAN, MC Y PRD VOTARON EN CONTRA, MIENTRAS QUE MORENA, PES Y PVEM APROBARON EN LO GENERAL EL PRESUPUESTO.

* SE REASIGNARON 40 MIL MILLONES DE PESOS QUE SE DESTINARON A LOS SECTORES DE EDUCACIÓN, CAMPO, SALUD Y MEDIO AMBIENTE.

Ciudad de México.- Con 34 votos a favor y 14 en contra, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó, en lo general y en lo particular, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, por un monto de cinco billones 838 mil 59.7 millones de pesos; las reservas se discutieron en el Pleno.

El Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) fueron las bancadas que votaron en contra , mientras que Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Encuentro Social (PES), y Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron en lo general el Presupuesto.

La parte complementaria del presupuesto nacional del próximo año incluye recortes a órganos autónomos para reasignarlos entre áreas sensibles como el sector agrícola y las universidades públicas.

La ley, que no requiere la ratificación del Senado, fue discutida durante la noche del domingo y la madrugada del lunes por el pleno de la Cámara baja.

La aprobación del dictamen transcurrió entre acusaciones de las bancadas opositoras que señalaron que el dictamen se elaboró en la Secretaría de Hacienda y no en la instancia legislativa, por lo que Carlos Romero Hicks, diputado del Partido Acción Nacional hizo un llamado a hacer las cosas bien.

Fabiola Loyola, diputada de Movimiento Ciudadano y secretaria de la Comisión de Presupuesto, aclaró que no votó a favor porque la propuesta no se realizó en la Cámara Baja.

La discusión sobre el presupuesto duró más de dos horas, y la reasignación fue por más de 40 mil millones de pesos que se destinaron a los sectores de educación, campo, salud y medio ambiente.

La primera parte del presupuesto, la Ley de Ingresos, fue aprobada días atrás por las dos Cámaras del Congreso, en medio de críticas de las bancadas opositoras por los recortes en varias áreas y por la rapidez con que se votó.

El proyecto estima para el próximo año un crecimiento económico de un 1.5 a un 2.5 por ciento, una inflación de un 3.4 por ciento, y una plataforma de producción promedio de petróleo de 1.85 millones de barriles por día con un precio de 55 dólares por barril. El tipo de cambio se estimó en 20 pesos por dólar.

En los últimos días, los accesos al edificio de San Lázaro, en el oriente de la capital, fueron bloqueados por organizaciones de campesinos afines a partidos de oposición para exigir a los diputados que el presupuesto contemple más apoyo para el campo.

La Ley de Egresos contempla una disminución de la partida que originalmente se había presupuestado para organismos autónomos, como el árbitro electoral y la agencia de transparencia de México, para destinar mayores recursos a la Secretaría de Agricultura y a universidades públicas.

El decreto considera un monto adicional de 23 mil 768 millones de pesos a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual será reasignado en diferente rubros.

Presupuesto de Egresos 2019.

Para el próximo año, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, está contemplado que de las 26 áreas en las que se dividen las dependencias de Gobierno (ramo administrativo), 17 sufrirán un recorte en su presupuesto, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, que se publicó este 15 de Diciembre.

Sin embargo, el monto del gasto para las Secretarías gubernamentales es mayor en un 11% para el 2019, en comparación con los 997,241 millones de Pesos (mdp) destinados en 2018.

Entre las Secretarías con un mayor presupuesto para el próximo año en comparación con el ejercicio fiscal 2018 se encuentran: Energía, pues recibirá más de 27,229 mdp en 2019, casi 11 veces más; le sigue Trabajo y Previsión Social con 43,269 mdp, que es también una cantidad 11 veces más alta en el comparativo; Turismo tendrá un incremento del 136% a 8,785.8 mdp; en tanto la de Bienestar (antes Secretaría de Desarrollo Social) aumentara 39% a 148,491 mdp.

Lo anterior tomando en cuenta el proyecto para el ejercicio fiscal 2018 presentado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Otras dependencias que tendrán un incremento en el presupuesto, aunque en menor medida, son: Defensa Nacional (16%), Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (13%), Educación Pública (9%), Cultura (6%) y Salud (1%).

Sin embargo, las Secretarías que tendrán el recorte más grande serán: Medio Ambiente y Recursos Naturales (-28%), Función Pública (-24%), la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (-15%), Comunicaciones y Transportes (-14%), la Oficina de la Presidencia de la República (-13%), Tribunales Agrarios (-13%), Hacienda y Crédito Público (-12%), la Comisión Reguladora de Energía (-11%), Agricultura y Desarrollo Rural (-11%), y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (-10%).

De igual manera, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tendrá 8% menos recursos; le siguen la Procuraduría General de la República (-6%); la Secretaría de Marina (-6%); Economía (-5%); Gobernación (-4%); las Entidades no Sectorizadas (-3%), que agrupa a algunos organismos como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), entre otros; y Relaciones Exteriores (-1%).

Esto Ganarán AMLO y los Servidores Públicos en 2019.

El gasto corriente del Gobierno Federal será 3.1% mayor al del ejercicio fiscal de 2018, esto pese a que Carlos Urzúa, secretario de Hacienda y Crédito Público, afirmó en diversas ocasiones la necesidad de disminuir los recursos en este rubro.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se destinarán 2,533,791.4 millones de Pesos al pago que reciben servidores públicos, subsidios para fomentar el desarrollo de actividades prioritarias para la sociedad y gastos de operación, que incluye pago por materiales y servicios.

El gasto en servicios personales, es decir, el pago que reciben servidores públicos por su trabajo, sí registró una contracción al destinar 1,249,974.7 millones de Pesos, que representa 1.4% menos comparado a lo que se destinó en 2018.

El documento detalla que la remuneración de los Secretarios de Estado será del orden de 108,376 Pesos mensuales con un monto máximo de prestaciones de 27,112 Pesos; los Subsecretarios u Oficiales Mayores serán remunerados con 107,575 Pesos y sus prestaciones ascenderán a 26,817 Pesos; en tanto que los Jefes de Unidad podrán recibir como máximo 105,155 Pesos cada mes con prestaciones no mayores a 25,818 Pesos.

Los Directores Generales podrán recibir un sueldo máximo 93,839 Pesos con prestaciones por 22,707 Pesos; los Directores Generales Adjuntos recibirán un pago por 80,096 Pesos y 19,754 Pesos por prestaciones; y en el caso de los Directores tendrán derecho a un sueldo no superior a los 58,191 Pesos con prestaciones por hasta 14,909 Pesos.

En el caso del personal del Servicio Exterior Mexicano se determinó que ganarán como monto mínimo 10,545 Pesos y máximo 87,372 Pesos; para el personal de Educación entre 292 Pesos hasta 64,002 Pesos y para las ramas médica, paramédica y grupos afines se determinó que se pagará entre 9,275 Pesos hasta 46,829 Pesos.

El personal de investigación científica y de desarrollo tecnológico se determinó un rango de pago que va de 7,532 Pesos hasta 28,812 Pesos, de Seguridad Pública el monto será de entre 9,433 a 28,991 Pesos y el personal de procuración de justicia será de entre 13,370 a 20,525 Pesos.

Para los trabajadores de Gobernación se determinó un pago de entre 13,221 a 20,552 Pesos y las fuerzas armadas recibirán pagos que van de 6,555 a 110,049 Pesos.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, ganará en total 108,656 Pesos, tomando en cuenta las prestaciones a las que tendrá derecho, que incluye prima quincenal, ayuda para despensa y seguro de retiro.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos detalla que adicionalmente, se promueve la disminución de las brechas salariales al interior del propio Gobierno.

Se consideran otras medidas de austeridad como la no asignación de recursos para el seguro de separación individualizado y el seguro de gastos médicos mayores para altos funcionarios y servidores públicos.

Para los gastos de operación, referente a pago de materiales y servicios como energía eléctrica, renta de oficinas y servicios de internet se destinarán 764,841 millones de Pesos, que representa 3.6% más que en 2018.

En lo referente a subsidios para el desarrollo de actividades prioritarias para la sociedad que se otorgan a sectores de la sociedad o los Estados y Municipios, a través de las dependencias gubernamentales se destinaron 518,975 millones de Pesos, es decir 15.1% más que lo que se destinó para este año. Agencias