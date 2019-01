Se Agudiza Enfrentamientos Entre Ambulantes y Policías

*Ver Página 8 y Columna “El Quinto Poder de México” Página 49.

Tapachula, Chiapas; 3 de Enero.- Por quinto día consecutivo, elementos de Seguridad Pública impidieron que comerciantes ambulantes se posesionaran de los espacios públicos en el centro de Tapachula, además de que hubo desalojos y enfrentamientos entre ambas partes.

Durante gran parte de este jueves, poco más de 500 ambulantes trataron de reinstalarse nuevamente en banquetas y parques aledaños a la Presidencia Municipal, pero por medio de la fuerza pública se los impidieron.

Algunos más se dispersaron hacia otras calles, como a las 4ª, 2ª y Central Sur, en donde también fueron desalojados.

En algunos casos, los informales presentaron resistencia y trataron de evitar que les levantaran sus triciclos, canastos, cajas y mesas en las que expendían sus mercancías. Por ello hubo empujones y algunos golpes, aunque al final del día no se reportaron heridos ni detenidos.

Paralelo a ello, las acciones en contra de la venta de pirotecnia en las calles de la ciudad que desde el domingo llevan a cabo fuerzas militares y federales, continuó, aunque en algunos espacios, como el mercado San Juan, Tianguis ‘Tapachula’ y el que está instalado en el Malecón, la venta de artículos con pólvora prosiguió sin que fueran molestados.

Al ver esa situación, decenas de ambulantes se concentraron en el Parque de Las Etnias, contraesquina de la alcaldía, en donde planeaban reinstalarse, todos al mismo tiempo, pero los policías se los impidieron.

Por la tarde, cinco líderes de organizaciones del comercio informal llevaron a cabo una rueda de prensa a un costado del parque ‘Miguel Hidalgo’.

En voz de todos ellos, Angélica Pérez Tomás, secretaria general de la Unión Sindical de Locatarios de la Plaza Las Chácharas, Comerciantes en Pequeños de Puestos Fijos y Semifijos de Tianguis y Mercados de Tapachula, externó su desaprobación por los operativos emprendidos por las autoridades.

Ante los representantes de los medios de comunicación, dijo que han acordado presentarse este lunes 7 de Enero en el Palacio Municipal, en la que exigirán que se cumplan una serie de acuerdos que, según dijo, ya tenían con el Gobierno local, pactados desde el pasado 10 de Octubre.

Mientras eso ocurría, algunos de los desalojados dieron a conocer que desde el domingo han tratado de pagar las cuotas semanales que supuestamente recogían funcionarios municipales y ex servidores públicos, pero que no se las querido aceptar.

Por ello tienen el temor de que el lunes, cuando se lleve a cabo la reunión, sea para que les condicionen su reinstalación con aumento en las tarifas. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello