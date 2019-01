Ministros Reducen 25% sus Salarios; Pero Siguen Ganando Más que el Presidente

*De 269 mil 215 Pesos mensuales, Ahora

Ganaran 201 mil 911 Pesos, más Prestaciones

Ciudad de México; 8 de Enero.- Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptaron reducir en 25% sus salarios y aseguraron que los sueldos de Magistrados y Jueces federales no serán afectados debido a que los protege la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Luego de dos reuniones privadas, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, anunció al inicio de la sesión pública del pleno el acuerdo al que llegaron sus 11 integrantes.

“El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó, como medida de racionalidad del gasto público, que las remuneraciones de los 11 ministros serán disminuidas en 25% respecto de las percibidas en el ejercicio fiscal 2018”, indicó Zaldívar Lelo de Larrea.

Durante el ejercicio 2018 los Ministros percibían un salario de 269 mil 215 Pesos mensuales libres de impuestos, mismos que con la reducción de 25% significarán una percepción al mes de 201 mil 911 Pesos más prestaciones, tales como el seguro de gastos médicos mayores por 47 mil 770 Pesos y que fue pagado desde el año pasado para cubrir 2019.

Es decir, que de salario anual los Ministros de la Suprema Corte de Justicia recibirán un aproximado de 2 millones 422 mil 932 Pesos sin contar sus prestaciones.

“Las presidencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal revisará y, en su caso, publicarán los montos de las remuneraciones de Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) -conforme a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019- a efecto de asegurar, como mandata el artículo 94 constitucional -arriba citado- que sus remuneraciones no sean disminuidas durante su encargo”, agregó.

“Las determinaciones anteriores obedecen a la nueva política de austeridad impulsada por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y serán complementadas con otras medidas que serán oportunamente comunicadas a la opinión pública.

“También se tomarán medidas para asegurar la independencia de magistrados, jueces y de todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación frente a otros poderes [Ejecutivo y Legislativo]”.

Aunque los Poderes Legislativo y Ejecutivo llamaron en diversas ocasiones al Poder Judicial de la Federación a reducir los salarios de sus Ministros, Jueces y Magistrados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró que las percepciones de los 11 integrantes del pleno no pueden ser diferenciadas ni disminuidas por actos provenientes de los otros Poderes.

“Ello no impide que en ejercicio de su independencia y autonomía de gestión presupuestal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza una autorregulación de las remuneraciones de sus integrantes bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece”, refirió el ministro presidente Zaldívar Lelo de Larrea.

Esta exigencia por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo derivó en un conflicto que provocó la salida de Jueces y Magistrados a protestar y los constantes llamados de ministros como Zaldívar Lelo de Larrea a proteger y hacer respetar la independencia judicial.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, la Cámara de Diputados avaló la existencia de tres tipos de salarios para los Ministros, mismos que dependían de su fecha de ingreso.

El Ministro Presidente argumentó que el artículo 123 constitucional establece el principio de que a trabajo igual debe corresponder salario igual, razón por la que hasta ahora no existirá un salario diferente entre los integrantes del pleno.

Hasta el momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido si los Ministros conservarán el bono de riesgo que se paga al final de cada año a los militares y funcionarios del país que tienen acceso a datos relacionados con la seguridad nacional o que por sus actividades están en constante exposición.

Este bono ascendió durante 2018 a 853 mil 223 Pesos que fueron pagados a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación además de su prima vacacional y el aguinaldo. Sun