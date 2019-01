“Me Colmaron el Plato con el Huachicoleo”, Afirma AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que debido a que la delincuencia se robaba 800 pipas diarias, le colmaron el plato y por eso su gobierno decidió una estrategia en contra del huachicoleo (robo de combustible).

Durante la presentación del programa de pensiones para niños con discapacidad, el mandatario nacional explicó que cuando llegó al gobierno, desde los primeros días me empezaron a informar que se robaban un promedio de 800 pipas de gasolina diariamente.

“Hasta que me colmaron el plato y dije: Se acabó. Ahora tenemos presiones, resistencias, pero a ver quién se cansa primero. No se va a permitir la corrupción”, afirmó. SUN