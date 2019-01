Anuncia Rutilio Escandón 32 Mmdp Para Impulsar los Apoyos Sociales en Chiapas

*DESCARTO QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES COMO “AMANECER”, VAYAN A DESAPARECER, POR LO CONTRARIO, LOS BENEFICIARIOS OBTENDRÁN EL DOBLE DE LO QUE VENÍAN RECIBIENDO. *INSTALAN MESAS DE TRABAJO PARA DISCUTIR Y PROPONER LAS ESTRATEGIAS QUE SE DEBEN APLICAR, PARA HACER CUMPLIR LAS NUEVAS DISPOSICIONES DE LEY Y SUS POSIBLES MODIFICACIONES, PARA EL BENEFICIO COLECTIVO.

Tapachula, Chiapas; 14 de enero. – El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas desmintió este lunes que los programas sociales como Amanecer, vayan a desaparecer en la entidad y que, por lo contrario, que los beneficiarios obtendrán el doble de lo que venían recibiendo.

En entrevista aprovechó para anunciar que el gobierno federal que encabeza el presidente, Andrés Manuel López Obrador, destinará este año la cifra histórica de 32 mil millones de pesos para apoyos sociales en Chiapas.

El gobernador y gran parte de su gabinete realizó una gira de trabajo por Tapachula, en la que informó que hay una mesa de trabajo permanente con los maestros de la entidad para la atención de los temas relacionados con la educación y el magisterio, incluyendo a los interinos.

Muy temprano, Escandón y el general, Vicente Antonio Hernández Sánchez, comandante de la 36 Zona Militar, encabezaron una reunión privada en materia de seguridad, en la que asistieron los alcaldes de la frontera sur y del resto del Soconusco.

En el acto, celebrado en las instalaciones castrenses, al oriente de la ciudad, se analizaron acciones conjuntas en torno a la seguridad, además de otros temas prioritarios como el de la migración.

Por ello enfocaron gran parte de la reunión al tema de la nueva caravana de migrantes que se ha anunciado partirá desde Centroamérica hacia Chiapas en las próximas horas que, de concretarse, podría ser la más grande registrada con alrededor de 20 mil participantes.

Más tarde, el mandatario estatal se trasladó a las instalaciones del Centro de Estudios Avanzados y Extensión (CEAyE) de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), ubicadas al sur oriente de la ciudad.

El auditorio se convirtió en un recinto oficial en el que convergieron los tres poderes del Estado, ya que acompañaron al gobernador, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Juan Oscar Trinidad Palacios; y la presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo.

Ahí, por espacio de varias horas, se celebró el Segundo Conversatorio para la Justicia en Chiapas, en el que se instalaron mesas de trabajo para discutir y proponer las estrategias necesarias que se deben de aplicar para hacer cumplir las nuevas disposiciones de ley y sus posibles modificaciones para el beneficio colectivo.

Por ejemplo, el Tribunal de Justicia abrió la mesa “Interrogatorio y contrainterrogatorio”, en la que participaron magistrados, jueces, fiscales de distrito, personal de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública, profesionales en la materia, notarios y colegios de abogados de todo el Estado.

Mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado instaló otra mesa de trabajo relacionada a la presentación de pruebas en los asuntos jurídicos.

En esas acciones hubo la participación del Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; de la Secretaria de Seguridad Pública en la Entidad, Gabriela del Socorro Soto; del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez, entre otros.

La inauguración de esos trabajos corrió a cargo de Trinidad Palacios, quien recordó que el primer Conversatorio se realizó en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, y que tienen el objetivo de intercambiar experiencias y hablar del debido proceso.

“Pero, sobre todo, optimizar lo que la ley les aporta para que las autoridades de investigación, prevención y judicialización implementen, sin violentar la ley, los efectos para que las cosas caminen adecuadamente y haya una pronta y expedita administración de justicia”, indicó.

Por su parte, el Fiscal General, Llaven Abarca, aseguró en su participación que la justicia no es producto de la casualidad ni se basa en la suerte; sino, en cambio, se sustenta en el estudio previo y en la preparación cotidiana de todos los involucrados, para el ejercicio de garantizarla.

Recalcó que México espera por igual de magistrados, jueces, ministerios públicos y policías, que estén a la altura de las expectativas que de ellos se colocan, para lograr un acto, no resultado de fortuna, sino de la capacitación.

El Segundo Conversatorio tuvo como invitado especial a Rutilio Escandón, quien dijo en su oportunidad que “hay algo fundamental que nos debe de unir en una sola causa, que es la atención al pueblo, porque luego la gente reclama -con suma razón- que acudamos a su auxilio y que garanticemos la aplicación de la justicia, sin distinción”.

Ante unas instalaciones literalmente abarrotadas de especialistas en derecho, Escandón fue claro al afirmar que “el pueblo no distingue si son tres poderes o niveles de gobierno; si es justicia federal o estatal, y, la verdad, no tiene por qué distinguirlos, ya que para eso estamos, para atenderlos, siempre con profesionalismo y honestidad”.

Fue más allá al recalcarles que, ahora, la tarea de todos los servidores públicos es la de rescatar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades, y que para logarlo se debe de trabajar de manera seria, responsable, donde todos los servidores públicos deben estar obligados a hacer las cosas cada vez mejor.

Recordó que la suma de esfuerzos en los últimos años permitió que Chiapas se colocara en pionera del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, como una herramienta transparente y efectiva en la aplicación de la justicia y en la garantía del respeto a los derechos humanos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello