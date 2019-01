Caravana de Migrantes Entra de Manera Ilegal a Chiapas; se Internan en Tapachula

Madres de familia bloquean los accesos al Estadio de Suchiate en contra de la caravana

El Gobierno canceló los recursos del campo chiapaneco para mantener a los migrantes: CNC

Tapachula, Chiapas; 18 de Enero.- Alrededor de tres mil migrantes que se encontraban en el centro de la comunidad fronteriza de Tecún Umán, en Guatemala, entraron ilegalmente en la madrugada de este viernes a territorio mexicano, luego de que rompieron los candados de los portones del Puente Internacional ‘Rodolfo Robles’.

Los veladores de las instalaciones migratorias y aduanales de ese cruce fronterizo no pudieron hacer nada cuando, cerca de las 04:30 horas, el contingente se enfiló por el puente, llegó hasta la puerta de México y violó las cerraduras.

Luego desplegaron banderas hondureñas, cantaron el himno nacional de ese país y se dirigieron al Parque Central de Suchiate, en donde permanecieron algún tiempo para esperar que todos cruzaran sin impedimentos.

Ellos son parte de la caravana que partió de Honduras los primeros días de la semana, aunque faltan muchos más que aún no llegan a la franja fronteriza con Chiapas, ni tampoco los que salieron de El Salvador y de varias regiones chapinas, en busca de integrarse a ese movimiento civil.

En la víspera, el Instituto Nacional de Migración (INM) había informado que cerca de mil personas de esa caravana habían entregado sus identificaciones para recibir a cambio, una tarjeta de visitante por razones humanitarias, con la que pueden laborar en territorio nacional durante un año.

Sin embargo, la gran mayoría decidió rechazar ese ofrecimiento. Se cree que muchos de ellos declinaron porque para obtener el documento tenían que identificarse plenamente y ser sometidos a investigación para saber sus antecedentes, además de que tendrían que portar un brazalete para poder ubicarlos en cualquier parte.

Hasta la noche del jueves, las autoridades mexicanas aseguraban que todo estaba bajo control y los migrantes entrarían pero de manera legal, ordenada y “sin portazo”.

No se imaginaban que, para entonces, los extranjeros estaban plenamente organizados y con la mentalidad de que nada ni nadie los podría detener. Con ello, queda claro que los grupos de inteligencia del Gobierno mexicano, también fracasaron.

Algunos analistas consideraban que ese numeroso grupo intentaría cruzar el río tomados de la mano, como lo hicieron sus antecesores, pero no fue así.

Estos, en cambio, tuvieron el valor civil de entrar por la puerta principal del país, sin mojarse ni enfrentarse con nadie. Para ello sólo tuvieron que romper los candados que protegían la soberanía nacional.

Con los primeros rayos del sol, la columna de migrantes se dividió en varios grupos que empezaron su caminata por la carretera, rumbo a Tapachula. Otros abordaron unidades del transporte colectivo y hasta moto-taxis, de los llamados tuc-tuc, con los que avanzaron rápidamente en su cometido.

Entre los municipios de Frontera Hidalgo y Metapa de Domínguez, se implementó un operativo y un cerco policíaco en el que la fueron instaladas varias patrullas con decenas de elementos de la Policía Federal, quienes trataron de persuadir a los migrantes que estaban cometiendo un delito al ingresar de manera ilegal al país, pero ni siquiera los voltearon a ver.

Así, los que caminaron más rápido empezaron a llegar a Tapachula al mediodía. Al hacerlo, funcionarios de diversas dependencias se acercaron a ellos para ofrecerles un albergue, pero tampoco los tomaron en cuenta. Su objetivo era llegar al centro de la ciudad y tranquilamente lo lograron.

Al cierre de la edición, los rezagados aún continuaban llegando a Tapachula y, al igual que todos, se dirigieron al parque central.

Mientras, los reportes de organizaciones civiles en Guatemala señalaron en la noche de este viernes que, aproximadamente, otras diez mil personas estaban en tránsito rumbo a la frontera con Chiapas y un número similar seguía intentando salir de Honduras y El Salvador.

Los Recursos del Campo Ahora son de los Migrantes.

Según el Coordinador Regional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Indalecio Flores Bámaca, el Gobierno Federal canceló los recursos que estaban destinados para el campo chiapaneco y ahora los utilizará para la atención de los migrantes.

En entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, puntualizó que la CNC considera que es un acierto el que se haya realizado una revisión de documentos y antecedentes penales a más de mil migrantes por medio de un registro biomédico y un brazalete, pues eso permitirá tener un control de esas personas.

Pero, en contraparte, opinó que todos aquellos que entraron a la fuerza este viernes por la madrugada, ocultaron sus identidades a propósito y por ello se sabe quiénes son y sus antecedentes. “Si se escabulleron para evitar la revisión, significa que no son gente buena”.

Luego de sostener una reunión con sus agremiados, dijo que consideran que los niveles de inseguridad se van a incrementar en la región, y tienen conocimiento que muchos de ellos pretenden quedarse a radicar en Tapachula y en los municipios aledaños.

“Sin duda buscarán la forma de sobrevivir a cualquier costo, incluso a través de la delincuencia común u organizada, el gobierno federal debe de ponerse las pilas y hacer respetar la ley, porque, de lo contrario, cualquiera va a querer entrar al país de esa manera y hacer lo que quieran porque son intocables”, opinó.

De acuerdo a Flores Bámaca, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), ya se aprobó lo que se va a gastar este año y en qué rubros.

Aunque asegura que les ha llamado mucho la atención que los recursos que estaban predispuestos para el campo, sobre todo el de Chiapas, fue enviado a la Secretaría de Bienestar Social, lo que era antes la Sedesol, y en lugar de que sea para el impulso del sector agrícola y ganadero, ahora servirá para mantener a los migrantes.

“No van a incentivar a los productores ni siquiera para la adquisición de insumos que se requerían urgentemente para el maíz y el frijol. Todo ese recurso se lo llevaron para la atención de los indocumentados. Los mexicanos vamos a mantener a esas personas que no los quieren ni en sus países. Sin duda el campo chiapaneco se va hundir más”, apuntó.

Es una ironía que, en Chiapas, las caravanas tengan médicos las 24 horas del día y medicamentos gratuitos, cuando la población mantiene una protesta desde el año pasado por las carencias en los centros de salud y los desabastos, aseveró.

En realidad, aclaró, no hay un cerco sanitario que permita saber qué enfermedades están llegando a México con esas personas y si alguno de ellos pudiera traer consigo algún mal mortal que ponga en peligro a toda la población.

Miles Protestan en Suchiate.

Mientras eso ocurría, en la mañana se congregaron por segundo día consecutivo cientos de personas, la mayoría amas de casa, en la cabecera municipal de Suchiate.

Exigían que fuera cerrado el estadio de futbol que desde el lunes fue habilitado por las autoridades como un albergue temporal para que los migrantes de la caravana recibieran alimentos, atención médica y otros apoyos.

Al no recibir respuesta alguna, los manifestantes se concentraron al Centro Social “Francisco I. Madero”, en el centro de Ciudad Hidalgo, en donde sostuvieron una reunión con funcionarios municipales y estatales en la que, como punto único, era la de clausurar el albergue y desalojar a los migrantes lo más pronto posible.

Alegaban que las anteriores caravanas habían traído graves problemas a ese municipio, empezando con que se elevaron considerablemente los niveles de inseguridad, además del desplome de las ventas y del turismo.

Sin embargo, luego de varias horas de no llegar a ningún acuerdo ni que los funcionarios aceptaran la clausura del estadio, los manifestantes decidieron retirarse de esa mesa de diálogo y dirigirse en una marcha hacia el recinto deportivo, ubicado al sur de la ciudad.

Ahí, clausuraron simbólicamente el lugar, bloquearon los accesos y aseguraron que no permitirán que los migrantes se queden en la ciudad.

El comercio establecido e incluso el informal respondió por consecuencia. Alrededor del 80 por ciento de ellos decidió suspender sus actividades en tanto la caravana esté en ese municipio

También las actividades de los balseros se vieron disminuidas en esa misma proporción, quizá por el temor de que autoridades federales realizaran operativos o para no exponer las toneladas de mercancía que diariamente pasan de un lado a otro de la frontera.

Discursos, Discursos y más Discursos.

Por su parte, el Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Edgar Corzo Sosa, comentó a los medios de comunicación que ese organismo seguirá velando por la asistencia humanitaria y protección de los migrantes que están ingresando al país, tanto de manera legal como irregular.

En entrevista realizada en ese municipio fronterizo reconoció que hay una situación complicada en torno a de los que entraron de manera ilegal por la madrugada, “aunque de todos modos se tienen que proteger sus derechos humanos”.

También reveló que hay varios contingentes en tránsito por territorio guatemalteco, los cuales irán llegando consecutivamente, ahora tienen informes de otro grupo numeroso que, posiblemente, salga de Honduras este fin de semana.

Según reveló, para obtener la Tarjeta de Visitantes por Razones Humanitarias que está entregando desde este jueves el INM, requiere de la captura de los datos de cada uno de los solicitantes, dos entrevistas y la obtención de informes biométricos, entre ellos, el registro del iris.

Mientras que cerca de ahí, Piere Marc René, oficial de comunicación del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) indicó a los comunicadores que reconocen el esfuerzo del Gobierno Mexicano para garantizar una entrada segura y ordenada a la caravana.

Pidió que se respeten los procesos administrativos gubernamentales relacionados a los ingresos legales a territorio nacional, pero que también aquellos que lo hacen de manera irregular, tendrán derecho a la protección internacional.

Dio a conocer que, entre Octubre y Noviembre, durante la llegada de las primeras caravanas, alrededor de 3 mil 700 personas solicitaron la condición de asilo en México.

A su vez, funcionarios del INM corroboraron que están listos para seguir recibiendo a todas aquellos que decidan ingresar ordenadamente y se integren al recurso de la Tarjeta Humanitaria, aunque no dijeron si cerrarán de nuevo el portón con candados o, de plano, lo dejarán abierto.

Por la noche de este viernes el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén López, encabezó un evento en Suchiate, en donde entregó algunas Tarjetas de Visitantes por Razones Humanitarias.

Según dijo, en esta semana se ha realizado el registro de dos mil 373 solicitantes de ese documento personas de seis países, de los cuales 431 son niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo al funcionario, los solicitantes son originarios de Honduras (mil 933), El Salvador (262), Guatemala (150), Nicaragua (23), Haití (4) y Brasil (uno).

En cuanto a los que ingresaron en forma ilegal señaló que “no es la intención que esa movilidad transcurra de manera anónima, donde las personas tienen una enorme vulnerabilidad, sino que queremos que se siga el componente de una migración ordenada, regular y segura”.

El Día en que Chiapas Tuvo que Honrar a Honduras.

En la tarde de este viernes, miles de hondureños se posesionaron literalmente del Parque Central de Tapachula, así como de sus jardineras, bancas, pasillos, fuentes y otros espacios públicos.

Para ellos fue un día de fiesta. Izaron sus banderas en pleno zócalo de la segunda ciudad más importante en la entidad, y cantaron su himno nacional, una y otra vez.

Así, este viernes se recordará como el día en el que Chiapas tuvo que honrar a Honduras, y respetar a miles de personas que entraron ilegalmente al país.

Sumisos, funcionarios de diversas dependencias arribaron a ese lugar para atender a los centroamericanos y ofrecerles todo tipo de ayuda gubernamental.

Entre ellos estuvo personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de otras dependencias de salud, quienes instalaron módulos con médicos y medicamentos suficientes para quienes lo requirieran.

También se dispusieron ambulancias y elementos de diversas corporaciones para garantizar la seguridad de esos grupos de visitantes.

No faltaron algunos servidores públicos que llegaron, se acercaron a “escuchar” a los migrantes, entregaron unas tortas y se tomaron fotos y videos haciendo “labor humanitaria”, y después se fueron.

El comercio tuvo posturas encontradas. Muchos optaron por suspender sus actividades y asegurar sus locales; mientras que otros decidieron mantener sus operaciones normales.

La confusión permitió que fueran aprovechados por otros, como los vendedores ambulantes, que “alguien” les autorizó que se colocaran de nueva cuenta dispersados en los espacios públicos.

Por lo pronto, nuevamente el centro de Tapachula se convirtió en un albergue en la vía pública, utilizado también como sanitario y hasta centro de salud. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello