Antiguo Palacio, Joya Arquitectónica Abandonada por Negligencia de las Autoridades Municipales

¡ Rescatemos el Museo Regional ¡

*MIENTRAS EN OTRAS CIUDADES DEL PAÍS, LOS MONUMENTOS HISTÓRICOS SIRVEN COMO ATRACTIVOS TURÍSTICOS, AQUI SE DESPERDICIAN.* LAS FUERZAS VIVAS DEBERIAN PUGNAR ANTE LA AUTORIDAD, PARA DARLE UTILIDAD PUBLICA A ESTA OBRA QUE DA IDENTIDAD A LOS TAPACHULTECOS.

Tapachula.- Mientras otras ciudades importantes de la república mexicana aprovechan y explotan los monumentos históricos y culturales de sus localidades, con la visita de turistas nacionales y extranjeros, aquí en la ciudad de Tapachula, la segunda localidad en importancia en la entidad, estos espacios se pierden, se desperdician y permanecen cerrados debido a la omisión, negligencia y falta de proyectos por parte del Ayuntamiento que preside Oscar Gurria Penagos.

Muestra de ello es que el Antiguo Palacio Municipal, ubicado en pleno centro de la ciudad, que el año pasado fue remodelado con recursos federales que gestionó el ex Senador, Zoé Robledo y el Ex Gobernador, Manuel Velasco Cuello, sigue cerrado, no tiene ninguna utilidad.

A más de cien días de gestión que lleva la presente administración municipal, los funcionarios que deberían de agilizar los trámites necesarios para darle utilidad pública, cultural y turística a este inmueble, representativo de la historia de la ciudad; simplemente no tiene la capacidad, y tampoco tiene un proyecto al respecto. Simplemente se justifican acusando al Gobierno del Estado, porque no les mandan los recursos económicos necesarios.

En la administración municipal y estatal pasada, para poder remodelar este inmueble histórico, se necesitó del permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya que es la instancia que preserva los monumentos históricos que existen en el país. Una vez superado este procedimiento se procedió a la remodelación, con recursos económicos federales.

Desafortunadamente todos los procesos administrativos para poder explotar este espacio de manera sustentable, se encuentran detenidos. Así como existe un total desconocimiento de los funcionarios municipales en el tema, para poder presentar un proyecto cultural que se pueda desarrollar en este inmueble, que en años anteriores albergó oficinas del gobierno estatal y municipal, así como talleres de la casa de cultura.

Al tratar de investigar al respecto, los funcionarios municipales argumentan que no pueden dar información, y lo único que saben es que la administración municipal pasada, que presidió Neftali Del Toro tampoco ha entregado información de diferentes obras, que, aunque se hicieron con recursos federales, como autoridad debieron integrarlas en el proceso de entrega recepción, que aún no han realizado.

Hoy se sabe que el inmueble en mención, “invaluable patrimonio de los tapachultecos” presenta ya algunos deterioros, y que tiene vicios ocultos en la obra de remodelación, por lo que se tienen que hacer válidas las fianzas correspondientes, para que la empresa constructora que hizo la obra responda por ello.

Desafortunadamente, existe mucha omisión y negligencia en el tema, y los funcionarios municipales que llevan ya más de cien días en el puesto, aún están en proceso de aprendizaje. Aunado a que, a más de cien días de Gobierno Municipal, el edil Oscar Gurria sigue negándose a informar en qué condiciones recibió el Ayuntamiento de Tapachula, y muchas obras que supuestamente están en proceso permanecen abandonadas en diferentes colonias de la ciudad. Así como en diferentes áreas del Gobierno Municipal, existen muchas deficiencias.

¿Dónde están las diversas cámaras?, que se la pasan pregonando que quieren recursos para jalar el turismo; se andan peleando unas con otras, demandando la reubicación de los vendedores ambulantes, que no está mal; pero tienen la oportunidad de un museo de primera calidad que bien podrían contribuir para proyectarlo. Mesa de la Redacción