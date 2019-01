El Gobierno Federal Excluye a los Discapacitados de Programas Sociales

*Y Ayudo a los Migrantes.

Discapacitados Denuncian Discriminación del Gobierno Federal tras Exclusión del Programa de Pensión

Tapachula, Chiapas; 23 de Enero.- Con la puesta en marcha del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, millones de personas quedaron fuera del rango de edad, y por lo tanto seguirán en la condición de discriminación, marginación y pobreza, como históricamente han padecido.

En representación de este grupo vulnerable en Tapachula, Carlos Martín López Pérez, reclamó que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Bienestar, aplicó una doble discriminación al sector, porque prácticamente no recibirán el apoyo prometido, aún cuando personal del gobierno hizo un censo casa por casa.

Mencionó que el grueso de las personas con discapacidad está por arriba del límite de edad de lo que establece el programa, y la gran mayoría de estas personas, viven en las ciudades, quienes tratan de ganarse la vida para mantener a sus familias en situaciones adversas, por lo que lamentó que el Gobierno haya discriminado a más de 7 millones 900 mil personas con discapacidad, pues el programa cuenta con el límite de un millón.

El pasado 11 de enero, la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, puso en marcha este programa dirigido principalmente a niños y jóvenes indígenas; en el evento realizado en el estado de Guerrero, anunció que este programa no es un asunto de simpatías, no es un asunto de caridad, sino es un asunto de inclusión y de respeto; sin embargo no se ve la inclusión ni el respeto por ningún lado, señaló López Pérez.

Dijo que una persona con discapacidad, gasta en promedio mensual para medicinas, transporte, terapias de rehabilitación, manutención de una familia, sin embargo al quedar la mayoría fuera del programa, seguirán en la vulnerabilidad.

Por lo que hizo un llamado al Gobierno Estatal para que diseñe una estrategia y para poder incluir a las personas con discapacidad que quedaron fuera de este programa, a través de un apoyo, ya que la mayoría en Chiapas quedarán sin ser reconocidos; además pidió a la Comisión de Derechos Humanos, para fortalecer la denuncia y que sea escuchada por las autoridades.

Las personas inscritas en este Programa recibirán una pensión de mil 275 pesos mensuales. El mecanismo de pago bimestral será de manera directa, es decir, sin intermediarios, y a través de una tarjeta bancaria, la cual se entregará personalmente en el domicilio de los derechohabientes. El Gobierno de México invertirá este año 8 mil 500 millones de pesos en el programa. EL ORBE/Mesa de Redacción