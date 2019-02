Concluye Bloqueo en Carretera a Puerto Madero con Cese a Funcionarios que Impuso Oscar Gurría

* ÉL MISMO SE ENTRAMPA: AMLO LUCHA CONTRA EL ROBO DE GASOLINA PARA MANTENER SUMINISTRO, Y GURRÍA PROVOCA BLOQUEOS Y DESABASTO DE COMBUSTIBLE EN TAPACHULA.

Tapachula, Chiapas; 2 de Febrero.- Luego de tres días de un bloqueo carretero que paralizó las actividades económicas en Puerto Chiapas y en Puerto Madero, el alcalde de Tapachula, Oscar Gurría Penagos, cesó en la madrugada de este sábado a Yahir Gómez Conde en la Delegación, y a Julieta Cruz, como Agente Municipal de esa región.

Apenas hace ocho días, Gurría había impuesto a esos dos personajes en los cargos de la representación de la autoridad local, con oficinas en Puerto Madero.

De inmediato los pobladores protestaron porque, de acuerdo a los usos y costumbres, son ellos los que realizan elecciones en donde eligen democráticamente a quienes ocupan esos cargos, además de que había sido un compromiso del Alcalde, de respetar esa postura popular, pero les mintió.

Como tampoco quiso recibir en reiteradas ocasiones a los representantes sociales de esa comunidad, la más grande de Tapachula, no tuvieron otra salida más que manifestarse públicamente en un plantón en la carretera.

Hasta ese punto habían arribado Diputados y funcionarios estatales para tratar de persuadir a los inconformes que se retiraran, pero el Ayuntamiento no mandaba representante alguno.

También llegaron policías quienes colocaban sus patrullas a un costado del bloqueo y les decían a los pobladores que tendrían que salir de ahí, de una forma u otra.

No fue sino hasta la madrugada del sábado cuando arribó hasta ellos el aún encargado de despacho de la Fiscalía Regional, Olger Villanueva, acompañado del exsecretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento y recién designado en lo que queda de la Delegación de Gobierno en Tapachula, Omar Ornelas Silva.

Es decir, la mesa de diálogo se hizo en plena carretera, en la madrugada y con el jefe de los policías de la región, pero no con el Ayuntamiento.

Luego de que los pobladores explicaron que sus peticiones eran de beneficio popular y estaban contempladas en la ley, ambos empleados estatales llamaron al Alcalde por teléfono porque no quiso presentarse personalmente y tuvo que reconocer su error y cesó a los dos que había impuesto.

Además, tuvo que aceptar la voluntad popular para que en los próximos días se lleve a cabo en ese poblado, la elección en la que se designe a sus autoridades.

Con ello dieron por concluida su protesta, levantaron el plantón y miles de unidades del transporte de carga y pasaje, así como de particulares que permanecían varados desde tres días antes, pudieron retomar su ruta.

Los manifestantes dejaron en claro que su postura, de dejar en libertad las vías de comunicación, era un acto de buena voluntad, porque los problemas en Puerto Madero y comunidades aledañas persisten.

Entre ellos los altos niveles de inseguridad, prostitución, venta de drogas, comercio informal desbordante, falta de recolección de basura y obras; nulo mantenimiento de las calles, entre muchos otros.

Las Otras Imposiciones.

Mientras todo eso ocurría, una comisión de representantes sociales y productivos de la comunidad “Álvaro Obregón”, concedieron una rueda de prensa a los medios de comunicación.

En la explanada exterior de la Alcaldía, Jacobo Pérez Feliciano, en representación de ellos, dijo que Gurría Penagos también les impuso al Delegado y al Agente Municipal en esa región.

En una situación muy similar a la de Puerto Madero, narró que en los últimos días les impusieron a Margarita Concepción Cerda, en el cargo de Delegada y un desconocido como Agente Municipal, quienes ya recibieron el cargo, pero ninguno de los dos se ha presentado todavía a sus oficinas.

Dijo que Gurría se había comprometido a respetar el mandato popular de la democracia y no intervendría en las elecciones que los pobladores realizan para esos dos cargos, pero también les mintió.

Junto a los otros representantes sociales, reconocieron que desde el mes de Noviembre, habían solicitado una reunión con Gurría para presentarle la inconformidad de la población de aquella región, en torno a los cargos locales de los administrativos municipales.

También le presentarían las deficiencias de la comunidad y su problemática, sobre todo a la inseguridad, la falta de obras y la recolección de la basura, pero nunca los quiso atender “porque estaba muy ocupado”.

“El pueblo quiere democracia a través del consenso popular o de procesos de elección transparente, tal y como fue el compromiso nacional del presidente, Andrés Manuel López Obrador, pero no imposiciones”, afirmó.

Lo último que les dijeron es que pronto les establecerán un día en la agenda, para que el Alcalde los pueda atender.

Se desconoce -hasta ahora- si esa problemática sea la misma en las otras tres Delegaciones que tiene Tapachula: Pavencul, Felipe Carrillo Puerto y El Edén.

En el caso de Álvaro Obregón, no dijeron si radicalizarán sus inconformidades si la postura del Alcalde continúa en torno a las imposiciones. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello/Raymundo Grajales.